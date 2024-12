Evenimentele „Imagine. Sunet. ’89” – un succes remarcabil cu peste 350 de participanți

Expoziția a inclus imagini emoționante și dramatice din timpul Revoluției din 1989, surprinse de un martor direct al evenimentelor istorice. Constantin Duma, supranumit „fotograful revoluției anti-comuniste de la Timișoara,” a oferit publicului o perspectivă unică asupra curajului și sacrificiului care au făcut posibilă libertatea de astăzi.

De asemenea, Galeria Mansardă a găzduit expoziția 3×5, aducând împreună lucrările artiștilor Andreea Palade Flondor, Camil Mihăescu și Annika Șandor. Aceasta a oferit o privire comparativă între documentarea analogă a Revoluției și reinterpretările contemporane ale vieții din comunism.

Seria de evenimente a inclus o dezbatere moderată de conf. univ. dr. Claudiu T. Arieșan și o conferință susținută de asist. univ. dr. Ciprian Hord, analizând reprezentarea fotografică a comunismului și a Revoluției Române.

Evenimentele, au atras peste 350 de participanți, elevi ai Colegiului Tehnic Emanuil Ungureanu, studenți ai Facultății de Arte și Design și publicul larg.

Proiectul „Imagine. Sunet. ’89”, aflat la ediția a 5-a, coordonat de lect. univ. dr. Mădălin Mărienuț și implementat împreună cu asist.univ.dr. Amalia Gaiță, Andrada Pecican și studenți ai secției FVPCI, continuă să păstreze vie în rândul tinerilor, memoria Revoluției prin artele vizuale. Proiectul este inclus pe agenda mai largă de evenimente „Optzeci plus” organizate de Facultatea de Arte și Design, cu ocazia celor 80 de ani de la înființarea Universității de Vest din Timișoara.

Rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea: „Comunitatea academică a Universității de Vest din Timișoara este onorată să susțină evenimente culturale aniversare prin care sunt omagiate eroismul, curajul și lumina revoluționarilor din Decembrie 1989. La 35 de ani de la aprinderea flăcării revoluționare, la Timișoara, universitatea noastră se află într-un moment de bilanț, în 2024 împlinindu-se 80 de ani de la înființarea UVT. Ne-am asumat și în anul Capitalei Europene a Culturii – Timișoara 2023 un rol substanțial, de nucleu formator în proiectele culturale ale comunității timișorene, dar am fost prezenți și în multe dintre capitalele Europei, prin Facultatea de Artă și Design sau prin Facultatea de Muzică și Teatru, cu realizări artistice de valoare, propuse de cadrele didactice și studenții acestor profile vocaționale. Prin întregul program cultural pe care UVT l-a propus și în acest an, dar și prin toate proiectele care vor urma, oferim publicului evenimente speciale sub același generic binecunoscut: La UVT, cultura este capitală!”

Acest eveniment a demonstrat încă o dată importanța fotografiei ca suport în educarea noilor generații.

Comentarii

comentarii