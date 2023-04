Executor judecătoresc din Timișoara, trei cuțite de la Chefii la cuțite, la Antena 1. Cu ce rețetă exotică i-a surprins pe cei trei jurați

Daniel Dragomir, unul dintre cei mai cunoscuti executori judecatoresti din Timisoara, a demonstrat ca poate sa-si schimbe oricand profilul profesional, după modelul fostului lider PSD Liviu Dragnea, dupa ce a trecut cu succes de prima etapa a show-ului culinar Chefi la cutite, sezonul 11, gazduit de Antena 1.

Concurentul din Timisoara, care s-a prezentat la concursul de gatit impreuna cu prietenul sau de o viata Virgil Dragoi, a impresionat juriul format din cei trei „guru” ai emisiunilor de profil – Catalin Scarlatescu, Florin Dumitrescu si Sorin Bontea – cu doua retete exotice, pentru care a primit nu mai putin de trei cutite si calificarea in etapa urmatoare.

„As fi vrut sa mergem mai departe impreuna, dar promit sa nu-l dezamagesc”, a declarat Daniel Dragomir in momentul in care juriul a anuntat ca doar el va merge mai departe. Salata de ton cu anchoa si fasole a fost pe placul celor trei chefi, mai cu seama a lui Florin Dumitrescu, in timp ce ciorba caciuche, cu fructe de mare, a fost extrem de apreciata de Florin Scarlatescu.

Din nefericire, rata cu portocale, piure si sparanghel pregatita de Virgil Dragoi, angajat la o agentie imobiliara bancara din Timisoara, nu a fost pe placul celor trei jurati.

Vom urmari cu mare interes gastronomic cu ce reteta culinara se va prezenta Daniel Dragomir la urmatoarea etapa a show-ului Chefi la cutite, mai cu seama ca „Iubi” i-a laudat maiestria si fantezia dovedite in bucatarie, scrie impactpress.ro.

Comentarii

comentarii