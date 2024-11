Există un „moment prielnic” pentru a juca jackpot-uri progresive?

Jackpot-urile progresive au devenit o atracție pentru jucătorii de păcănele din cazinourile terestre în momentul în care a fost câștigat premiul de 5 milioane de dolari la primul slot care oferea un astfel de câștig, Megabucks, în 1987. Lansat de IGT în 1986, acest slot a deținut mulți ani recordul pentru cel mai mare câștig, 39.7 milioane de dolari, care a fost obținut în 2003 într-un cazinou din Las Vegas, Excalibur.

Numai că, douăzeci de ani mai târziu, recordul a căzut, fiind înregistrat un câștig de 42 de milioane de dolari la un slot online creat de Games Global, WoWPot! Wheel of Wishes. Conform Casinolistings, platformă online de statistici despre jackpot-uri, valoarea cumulată a tuturor jackpot-urilor câștigate în ultimii cincisprezece ani se ridică la 3,79 miliarde de dolari. Mare parte dintre câștigurile online provin la sloturile Mega Moolah (jackpot-ul Mega) și Mega Fortune.

Acestora li se alătură și alte jocuri sau promoții jackpot, așa cum sunt Joker Millions, Beach Life, Hall of Gods, Dream Drop (promoție Relax Gaming), Age of the Gods, Cash Splash, Great Blue și alte pacanele prezentate pe scară largă pe cele mai bune site-uri de cazinouri online din lume în general și din România în special – mai multe despre cazinouri pe legalcasino.ro, un site care analizează cazinourile legale din țară, caracteristicile și ofertele acestora.

De-a lungul timpului s-au perpetuat multiple mituri legate de existența unui „moment prielnic”, în care șansele de câștigare a jackpot-ului sunt mai mari. Care este acest moment? Oare există în realitate sau este doar o fantezie a jucătorilor de păcănele?

Care sunt cele mai comune mituri despre existența unui moment prielnic de câștigare a jackpoturilor progresive?

Jackpot-uri cold sau hot, accesarea jocului la anumite ore sau în anumite zile, săptămâni sau luni ori că șansele de câștig ale unui jackpot nu pot fi influențate sunt doar câteva dintre legendele care circulă atât în mediul digital, cât și în cel terestru despre jackpot-urile progresive. Atunci când joci păcănele, indiferent că oferă câștiguri fixe ori progresive, mecanismul de joc se bazează pe un generator de numere aleatorii (RNG) care acționează 100% independent, ceea ce garantează faptul că fiecare rezultat este generat 100% aleatoriu, astfel încât să fie complet imprevizibil.

Rezultatul unei rotiri poate fi câștig, pierdere, activarea unei funcții speciale, etc. Cazinourile nu pot interveni în modul în care acționează algoritmul de generare a combinațiilor din sloturi, ceea ce înseamnă că rezultatele nu pot fi manevrate în vreun fel. Același mod de analiză se aplică și în cazul credinței legate de sloturile hot și cold.

Nu există nicio garanție că un slot care tocmai a acordat un câștig mare nu o va face din nou foarte repede, cum nici faptul că un joc de pacanele care nu a mai oferit un câștig masiv de mult timp o va face în perioada următoare. RNG-ul acționează în același mod și anulează acest mit despre frecvența acordării unui jackpot.

Poate fi determinat în mod specific un moment prielnic (zile, săptămâni, luni) atunci când joci sloturi cu câștig progresiv? Răspunsul este negativ. Din nou, același motiv: RNG-ul slotului. Nu există posibilitatea de programare a jocului pentru a acorda câștigul pentru o anumită zi, săptămână sau lună. Iar dacă ar fi posibil, atunci ar fi o acțiune ilegală, care ar duce la pierderea licenței operatorului de cazino.

Însă, ce se întâmplă în cazul jackpoturilor garantate, așa cum este cazul promoției Dream Drop Daily/ Weekly de la Relax Gaming, de exemplu? În cazul acestei promoții și a altora similare, producătorul jocurilor, nu cazinourile, stabilesc acordarea câștigului înainte de atingerea unei anumite sume. De altfel, jackpot-urile progresive nu sunt plătite de către operatorii de cazino, ci de către companiile care au creat respectivele jocuri de pacanele.

Își pot crea jucătorii “momente prielnice” de câștigare a jackpot-urilor progresive?

În mod normal, șansele de obținere a unui jackpot progresiv sunt evaluate la 1 la 50 de milioane, respectiv 1 la 100 de milioane. Fără să poată fi determinat în mod exact “momentul prielnic”, jucătorii își pot alege sloturile cu câștig progresiv în baza frecvenței de acordare a câștigurilor precedente și de tipul promoțiilor (de exemplu, jocurile Relax Gaming oferă jackpot-uri cu acordare zilnică, săptămânală sau Super Jackpoturi).

De asemenea, jucătorii au la dispoziție jackpot-uri la care plasarea mizei maxime permite accesarea potențială a rundelor speciale cu premii jackpot sau a acelor păcănele progresive cu un RTP cât mai mare (în general, jocurile de sloturi cu câștig progresiv au un RTP mai mic). Așadar, chiar dacă nu există un „moment prielnic” (de exemplu, unii jucători cred că jackpoturile se câștigă mai des noaptea), există posibilitatea îmbunătățirii șanselor teoretice de câștigarea a marilor premii de la sloturi.

