Explicația halucinantă a artistului care a pictat Catedrala Mitropolitană Timișoara fără cruce

Asociația Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii susține că pictura murală Fortificații a fost creată în cadrul programului Memoriile Cetății al Asociației Timișoara 2023.

Programul Memoriile Cetății se află la a III-a ediție, iar în acest an, Complexul Studențesc din Timișoara este gazdă pentru o serie de intervenții produse în spațiul public, în locuri de adunare a studenților și a comunității, pentru a facilita și încuraja interacțiunea oamenilor cu spațiul public în care trăiesc, fie temporar ori permanent. Lucrările executate au fost selectate de către un juriu specializat în urma unui concurs de propuneri de proiecte. Artiștii au lucrat cu bună-credință, fără trimiteri spre afinități politice, religioase sau de altă natură.



Lucrarea Fortificații a artistului Lucian Sandu Milea reprezintă o viziune metaforică a orașului, propunând un joc de imagine între trecut și prezent. Pictura amintește de momentul în care Timișoara era o cetate înconjurată de un sistem de fortificații, demolat ulterior pentru extinderea orașului și care a marcat puternic configurația urbană pe care o întâlnim în prezent.

„Dispunerea stelară a clădirilor dorește să amintească de momentul în care cetatea Timișoarei a avut acest sistem de fortificații, care a fost demolat. El a rămas cumva în configurația urbană și voiam să fac un fel de joc între prezent și momentul acela care există doar în memoria istorică a cetății” – explică artistul Lucian Sandu Milea.



Legat de reacțiile pe care le-a produs imaginea catedralei reprezentată în pictura sa murală, artistul a dorit să precizeze:

„Îmi pare foarte rău că au fost astfel de reacții. Consider că semnul crucii este un simbol sacru, care se potrivește doar în anumite contexte, în iconografie, în edificii de cult care au acest simbol. Lucrarea mea este o reprezentare metaforică a orașului Timișoara, cu edificiile stilizate. Crucile există pe Catedrala din Timișoara și acolo au un sens, deoarece acolo e loc de rugăciune. Lucrarea mea e o pictură murală, laică, nu a urmărit nimic religios. Îmi pare foarte rău că a stârnit și sentimente negative, până la urmă intenția mea în toate lucrările e să aduc bucurie și culoare în oraș. Susțin religia ortodoxă și consider că semnul crucii e un simbol foarte puternic. Nu-l folosesc în arta mea, pentru că, după părerea mea, lezez caracterul sacru pe care el îl are în sine. Catedrala reală e un lăcaș sfânt”.



TM2023 mai susține că astfel conceptul programului Memoriile Cetății este crearea, până în anul deținerii titlului de Capitală Europeană a Culturii, a unui traseu de artă murală prin care localnicii și vizitatorii să redescopere spiritul Timișoarei, istoria și momentele importante din viața comunității. Lucrarea artistului s-a numărat printre cele 8 selectate în acest an deoarece reprezintă, într-un concept stilizat și fără detalii realiste, un moment istoric pentru orașul Timișoara.



Proiectul Memoriile Cetății este realizat de Asociația Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii, cu sprijinul Primăriei Municipiului Timișoara și al Consiliului Local, prin intermediul programului cultural prioritar „Timișoara. Capitală Europeană a Culturii”, parte a Programului Cultural TM2021 din anul 2020.”







