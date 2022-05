EXPO Mobila Timișoara 2022. În premieră participă și Breasla Artizanilor, care va prezenta obiecte unicat realizate de meșteșugarii mobilei

EXPO Mobila Timisoara reuneste producatori romani si importatori recunoscuti din domeniu, interesati sa se promoveze pe piata timiseana si sa identifice noi parteneri de afaceri.

Noutatea editiei este prezenta Breslei Artizanilor, o comunitate de mestesugari care transforma cu maiestrie materialele brute in arta, revitalizeaza vechile traditii ale breslelor mestesugaresti intr-o abordare moderna, actuala, in concordanta cu interesul publicului. Breasla Artizanilor va fi prezenta in expozitie cu obiecte unicat, realizate de noua generatie de mesteri artizani, pasionati de tot ceea ce inseamna mestesug in cel mai nobil sens al cuvantului.

La standurile EXPO Mobila Timisoara vor putea fi vazute si achizitionate piese de mobilier din lemn masiv, mobilier de clasa premium, mobila tapitata, accesorii: bucatarii, dormitoare, sufragerii, livinguri, canapele si fotolii, biblioteci, saltele, decoratiuni pentru amenajarile interioare si exterioare, produse de curatenie, altele.

Publicul larg dar si cel profesionist – arhitecti de interior, designeri de mobilier vor avea mai multe motive care sa le trezeasca interesul pentru EXPO Mobila Timisoara:

Zeci de stiluri (clasic, modern), variate tipuri de modele si design;

Gama variata de mobilier pentru apartament sau casa la curte;

Mobilier la preturi de producator, potrivita pentru toate bugetele;

Consiliere in vederea alegerii celor mai bune piese de mobilier;

Achizitii pe loc si comenzi la preturi speciale.

Programul de vizitare este: joi-sambata, orele 10-20, duminica, orele 10-18.

Intrarea este gratuita.

Comentarii

comentarii