Expoziția THIS IS MY YOUTHOPIA, creată de 6 tineri care vorbesc despre lumea din jur, până pe 15 decembrie la Timișoara

Expoziția THIS IS MY YOUTHOPIA, creată de 6 tineri care vorbesc...

După vernisajul din 5 decembrie, expoziția THIS IS MY YOUTHOPIA, care încheie proiectul Post-Digital Intersections, organizat de Asociația Culturală Marginal, a intrat în ultima sa săptămână în care poate fi vizitată. Ea reunește în incinta Palatului Ștefania din Timișoara, lucrări de la 6 tineri timișoreni aleși în urma unui apel deschis, care au lucrat cu șase tineri curatori pentru a-și dezvolta propriile proiecte în jurul conceptului post-digital și pornind de la tema curatorială Youthopia. Expoziția poate vizitată zilnic, până vineri, 15 decembrie, între orele 15.00 – 20.00. Accesul publicului este liber.

Cele șase spații create explorează idei și practici post-digitale în instalații complexe, de mari dimensiuni, într-o căutare de demistificare a digitalului și de întoarcere la ceea ce contează cu adevărat.

Post-Digital Intersections a fost o provocare deschisă de a vorbi despre lumea care ne înconjoară într-un mod liber, deschis și mai ales direct, renunțând la limbajul criptic pe care arta îl folosește în general. Prin modul deschis în care toți participanții au răspuns la provocare, de la tinerii artiști, la mentorii din toată lumea și, nu în ultimul rând, la toată echipa proiectului, am deschis un dialog despre probleme societale cu care ne confruntăm zi de zi. – Andrei Tudose, curatorul programului Post-Digital Intersections.

Cei șase tineri artiști timișoreni care expun în cadrul expoziției THIS IS NOT MY YOUTHOPIA sunt Alexandra Costea, Anca Șișu, Andreea Ioniță, Dorian Boloca, Ioana Bartha și Sorin Valea iar curatorii care le-au fost alături din cadrul Centrului de Excelență în Studiul Imaginii din București sunt Alexandra Buiga, Andra Merfu, Eliza Pătrașcu, Iulia Kycyku, Mihai Milea și Miruna Barcan.

Proiectul mi-a oferit oportunitatea de a crea după alte reguli decât cele cu care sunt obișnuită, atât din punct de vedere al mediului de creație, cât și al procesului de dezvoltare. Pentru mine, Post-Digital Intersections a însemnat aducerea la viață a unei frânturi de expresie extrem de importante, care altfel nu ar fi văzut lumina zilei. – Anca Șișu, artist în expoziția THIS IS NOT MY YOUTHOPIA.

Deși am plecat de la o idee pe care nu eram sigură, Post-Digital Intersections mi-a oferit oportunitatea de a dezvolta o instalație, într-un mediu sigur și deschis. Formatul alternativ al proiectului a fost cel ce mi-a permis să mă exprim liber, coerent și sincer. Fiind prima dată când am lucrat cu instalație, faptul că mentorii și curatorii m-au susținut la fiecare pas al procesului a făcut posibilă materializarea acestei idei care s-a schimbat drastic de-a lungul perioadei mentorale. Pentru mine acest proiect a însemnat concretizarea unei idei ce a fost respinsă într-un mediu academic, dar renăscută într-un mediu alternativ. – Alexandra Costea, artist în expoziția THIS IS NOT MY YOUTHOPIA.

Proiectul cultural Post-Digital Intersections a fost dezvoltat de Asociația Marginal la intersecția dintre artă, știință și tehnologie, ce și-a propus să ofere și sprijin pentru cercetare, cât și pentru producție artistică pentru 12 tineri practicieni din România selectați printr-un apel deschis. Aceștia au avut oportunitatea de a colabora pe tot parcursul programului atât între ei, cât și cu artiști și curatori internaționali – Annick Bureaud (FR), Ruth Anderwald + Leonhard Grond (AT), Claudia Schnugg (AT), Dasha Ilina (FR/RU), Jan Świerkowski (PT/PL), Andrei Tudose și Sabina Suru (RO). Programul mentoral a fost coordonat de către Andrei Tudose și Annick Bureaud și a avut un format hibrid, atât online, cât și offline, creând astfel un cadru de lucru pentru practicieni atât din domeniul artelor vizuale, cât și al științelor umaniste.

THIS IS NOT MY YOUTHOPIA nu este doar “încă” o expoziție în programul cultural intens al Timișoara 2023. Expoziția are la bază un program mentoral unic, care a fost o experiență bogată și complexă. Am fost surprinsă de maturitatea și calitatea lucrărilor care au rezultat în urma acestui program, deschiderea tinerilor artiști și semnificațiile stratificate surprinse de aceștia, care au generat discuții aprinse între mentori. Am fost intrigată de faptul că multe dintre lucrări abordează tematici legate de memorie și pierdere, în special având în vedere că sunt propuse de către tineri. A fost foarte interesant să descopăr cum fiecare dintre ei a încorporat aceste subiecte într-o maniera diferită, atât material cât și estetic. – Annick Bureaud, coordonator studenți CESI pentru expoziția THIS IS NOT MY YOUTHOPIA.

Comentarii

comentarii