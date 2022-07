Expoziție cu 150 fluturi exotici și activități interactive pentru copii, la Iulius Town

Culoarea este laitmotivul acestui weekend, la Iulius Town, unde nuanțele naturii și cele preferate de copii se vor întâlni. O expoziție ce cuprinde aproximativ 150 de fluturi exotici multicolori, ateliere de creație, teatru de păpuși, filme în aer liber și alte surprize îi așteaptă pe cei mici și pe cei mari.

Trinidad și Tobago, Paraguay, India, Malaezia, Thailanda, Indonesia și Mexic sunt țările de origine ale celor aproximativ 150 de exemplare de fluturi prezenți în perioada 1 – 10 iulie 2022, la Iulius Town. Aceștia vor putea fi admirați într-o seră, aflată la etajul Iulius Mall, în zona Intersport, amenajată cu plante exotice, iluminare ambientală şi sonorizare specială, care redă habitatul lor natural. Panourile explicative le vor oferi clienților toate informațiile pe care trebuie să le știe despre speciile prezentate. Vedeta expoziției este fluturele Caligo Eurilochus, cunoscut și drept „Bufnița uriașă a pădurii”, care poate să măsoare chiar și 20 de centimetri lungime.

Intrarea este gratuită, iar expoziția poate fi vizitată în intervalul orar 12.00 – 20.00. În plus, participanții vor avea ocazia unică să asiste, în direct, la transformarea din stare de pupă la aceea de fluture.

Dacă e weekend, e Flight Cinema in My Town. În fiecare seară, începând cu ora 19.30, ne întâlnim în Iulius Gardens, la film. Vineri, 1 iulie, rulează „Free Guy”, sâmbătă aflăm uimitoarea poveste a surorii lui Sherlock Homes, „Enola Holmes”, iar duminică ne luăm porția de fun cu filmul „Jumanji”. Nu uita că de la 19.00 avem un Warm-Up, iar după film, de la ora 21.30, dăm startul distracției la after party.

Cei mici sunt așteptați, sâmbătă, la Atelierul de Creație cu Bianca Potyesz, începând cu ora 16.00. La etaj, în zona Iulius Expo, artiștii își vor lăsa imaginația să prindă contur. Iar duminică, 3 iunie, de la ora 11.00, prichindeii sunt așteptați la etaj, tot în zona Iulius Expo, la teatrul de păpuși, unde vor afla povestea „Ursului păcălit de vulpe”.

Tot la Iulius Town, va avea loc și Târgul de vară, la etaj, în zona Iulius Expo. Perii din lemn pictate, căni personalizate, decorațiuni de licheni, pietre naturale, bijuterii handmade, cosmetice naturale, poșete, portofele și curele din piele sunt câteva dintre obiectele pe care le poți descoperi la târg.

