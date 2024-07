Expoziţie inedită cu ilustraţii de case din filme celebre, la Ceau, Cinema!

O expoziţie inedită cu lucrări de artă care ilustrează case din filme celebre va putea fi văzută la Cinema Timiş în cadrul celei de-a 11-a ediţii a Festivalului Ceau, Cinema!, care va avea loc în perioada 17-21 iulie la Timişoara.

Lucrările sunt realizate de artista bulgară Boryana Ilieva, iar expoziţia, intitulată “Case din filme”, este organizată printr-un parteneriat între compania Lipoplast din Timişoara, proiectul Floor Plan Croissant din Bulgaria şi Ceau, Cinema!

Vernisajul expoziţiei va avea loc miercuri, 17 iulie, de la ora 17.30, în prezenţa artistei, înaintea galei de deschidere a Ceau, Cinema! Boryana Ilieva va susţine de asemenea o prezentare în engleză joi, 18 iulie, de la ora 18.00, prin care îşi va explica procesul de creaţie. Intrarea este liberă.

Expoziția constă din lucrări realizate în acuarelă care ilustrează interioare de locuinţe din 12 filme iconice, printre care se numără “All That Jazz” (1979, r. Bob Fosse), “Eyes Wide Shut” (1999, r. Stanley Kubrick), “The Matrix” (1999, r. Lana Wachowski, Lilly Wachowski), “Call Me By Your Name” (2017, r. Luca Guadagnino), “Parasite” (2019, r. Bong Joon Ho) şi “Poor Things” (2023, r. Yorgos Lanthimos).

Cu ocazia expoziţiei, “Parasite”, câştigător al trofeului Palme d`Or la Cannes şi al Premiului Oscar pentru cel mai bun film, va avea parte de o proiecţie specială vineri, 19 iulie, de la ora 16.30, la Cinema Timiş. Biletele sunt disponibile pe site-ul cinematografului.

Boryana Ilieva este creatoarea proiectului artistic Floor Plan Croissant, unde pictează acuarele intime ale spațiilor rezidențiale din filmele sale preferate. Provenind dintr-un mediu arhitectural, ea a lucrat mai mulţi ani ca arhitect în Bulgaria natală, înainte de a se dedica în întregime investigațiilor artistice asupra arhitecturii cinematografice.

Până acum, a pictat mai mult de 100 de interioare de film. Lucrările ei sunt deținute de câțiva dintre cei mai mari creatori din industrie, printre care Eugenio Caballero (designer de producție al filmului “Roma”), Hugh Bateup (director artistic “The Matrix”), Jean Rabasse (designer de producție “The Dreamers”), Jean-Vincent Puzos (designer de producție “Amour”), Ra Vincent (designer de producție “Jojo Rabbit”) şi regizorii Taika Waititi, Kogonada şi Paweł Pawlikowski.

Expoziţia “Case din filme” este organizată de Lipoplast, Floor Plan Croissant şi Ceau, Cinema!

Parteneri: Cinema Timiş, Tributary Stu.

