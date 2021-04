Expoziție inedită de construcții LEGO, la Iulius Town

O expoziție plină de culoare îi aşteaptă pe timișoreni în Iulius Town. Vizitatorii sunt invitaţi să exploreze orașe în miniatură, construite în detaliu, din milioane de piese LEGO, la Brickenburg in My Town – Zilele Fanilor LEGO. Expoziția poate fi vizitată de vineri până duminică, în perioada 9 – 11 aprilie, între orele 08.00 – 18.00, iar pentru siguranța tuturor, menținem ridicat nivelul măsurilor de prevenție.

Timișorenii de toate vârstele vor putea „călători”, în perioada 9 – 11 aprilie 2021, în lumea orașelor în miniatură, unde imaginația și creativitatea sunt exprimate prin intermediul pieselor LEGO. Expoziția Brickenburg in My Town – Zilele Fanilor LEGO are loc în piațeta Intersport din Iulius Mall, iar vizitatorii pot admira machete cu elemente ce recreează orașe, clădiri impresionante, trenulețe, carusele, automobile și multe altele. Aceste construcții complexe și originale sunt realizate de membrii Asociației Brickenburg, iar rețeta prin care piesele de joc s-au transformat în mici opere de artă este reprezentată de pasiune, răbdare și disciplină. Așa că, vino la Iulius Town să te bucuri alături de cei dragi de momente pline de culoare pe tărâmul fermecat al construcțiilor din LEGO și pleacă acasă cu telefonul plin de amintiri! Accesul este gratuit.

Iar dacă după „city break-ul” în Brickenburg te simți inspirat sau ai prin preajma ta un mic constructor, vizitează și magazinul Noriel, unde toate seturile LEGO au 20% reducere, în perioada 8 – 11 aprilie. Acestea oferă posibilități infinite pentru a-ți construi propria lume fantastică!

În cadrul expoziției, pentru siguranța publicului, se păstrează distanțarea fizică, sunt asigurate substanțe dezinfectante, iar purtarea măștii de protecție este obligatorie.

