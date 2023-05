Expoziții, performance, party! Un an de când UPT și Meta Spațiu au creat MV scri-art Timișoara – primul centru de artă și știință

Timșorenii sunt invitați la un mix de evenimente artistice – expoziții, performance, party, pentru a sărbători un an de când a fost inaugurat centrul de artă și știință MV scri-art Timișoara, în 19 mai.

MV scri-art este primul centru de artă și știință din România, creat de organizația artistică Meta Spațiu și Universitatea Politehnica Timișoara.

La ora 20:00 – lansare souvenir box REMIX ID, 20:30 – Nucleus: performance al artistului austriac U.kustik

22:00 – Silent pARTy META | MV cu George Allen (pe bază de bilet – biletele vor fi puse în vânzare în curând).

“De atunci, ne-ați fost alături la peste 20 de expoziții, zeci de evenimente conexe (workshop-uri, talk-uri, tururi ghidate etc.) și ați devenit o parte importantă a activității noastre. De aceea, ne bucurăm să vă invităm la aniversarea MV sci-art, pentru a celebra, împreună, arta, știința și comunitatea locală”, este mesajul organizatorilor.

Deschiderea centrului cultural MV sci-art a avut loc în 19 mai 2022 la ora 19.00, în preența conf. univ. dr. Florin Drăgan, rectorul UPT.

Universitatea Politehnica din Timișoara și organizația artistică META Spațiu și-au unit forțele pentru a crea un centru cultural reper pentru urbea de pe Bega, în clădirea 1 MV (bd. Mihai Viteazu nr. 1) din zona Bălcescu. Este o premieră nu doar pentru Timișoara, ci și pentru România, fiind prima inițiativă care va susține constant colaborările dintre știință și artă la nivel universitar și va aduce împreună profesioniști din ambele sfere. De asemenea, în incinta centrului s-a inaugurat galeria de artă contemporană META Spațiu, care are deja 5 ani de existență și a operat, până acum, pe ideea unei galerii care există acolo unde arta ființează cel mai bine, activând, astfel, în muzee, locațiile altor galerii de artă, spațiul public sau în sfera virtuală.

Rectorul UPT, Florin Drăgan, spune că, pentru universitatea timișoreană, implicarea în proiecte culturale este prioritară, mai ales având în vedere că anul 2023 ar trebui să pună Timișoara pe harta artistică europeană: “Creativitatea și inovarea în educație și tehnologie ocupă un loc central, abordarea multidisciplinară devine o obligație a oricărei instituții care dorește să producă educație la un nivel solid, mai ales în contextul Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2023. Am considerat, pornind de la această premisă, că centrul MV sci-art are potențialul de a deveni un catalizator important, nu doar pentru sfera științifică și cea culturală, ci pentru comunitatea universității și comunitatea timișoreană, în ansamblul ei”.

Directorul centrului MV sci-art, Mirela Stoeac-Vlăduți, inițiatoarea proiectului și persoana care a înființat organizația META Spațiu, consideră că acest tip de colaborare și coagulare între comunitatea artistică și cea științifică va reuși să dinamizeze, în special, producția artistică și inovarea transdisciplinară: “Ne-am dorit și am reușit să realizăm un parteneriat care să aducă arta, știința și cultura contemporană mai aproape de timișoreni. Un spațiu deschis ideilor și dialogului, pentru a crea o relație dinamică, bazată pe co-creație, coproducție și transfer de cunoaștere între artiști și oameni de știință, studenți de la facultățile de artă și de la cele tehnice. Centrul cultural MV sci-art va articula un ansamblu de activități care să exploreze și să faciliteze colaborarea între arte vizuale și științele aplicate, între studenți și formatori, între mediul artistic, cel universitar și spațiul public: expoziții, intervenții, cercetări, comunicări, ateliere și sesiuni de lucru”.

Arhitectul Bogdan Demetrescu, cadru didactic în cadrul Facultății de Arhitectură și Urbanism și cel care s-a ocupat de planificarea arhitecturală a centrului, amintește de preocuparea școlii de a introduce în pregătirea studenților arhitecți capacitatea de revalorificare a patrimoniului construit istoric aflat în proprietatea UPT. Clădirea Căminului MV este parte din istoria primului secol de învățământ politehnist, fiind alături de Corpul A al Facultății de Mecanică și de Cantina MV, primele 3 clădiri construite după planurile arhitectului Duiliu Marcu începând cu anul 1923. Spațiul de la parterul Căminului MV, transformat acum în centru cultural, are o istorie aparte ce merită să fie continuată și care să pregătească un viitor politehnist mai aproape de sfera culturală a orașului.

Centrul MV sci-art este un proiect complex de coadaptare, coproducție și cooperare, care înglobează o viziune unitară asupra specificului actual al orașului (tehnic și industrial) și asupra perspectivelor viitorului (industrial-creativ), produs de artiști vizuali, cercetători științifici, studenți și specialiști din organizațiile partenere și bazat pe colaborarea dintre profesioniști din domenii aparent autonome, dar care, la un nivel imperceptibil, sunt interconectate.

Scopul principal al acestuia este de a face vizibile procese și conexiuni necesare, evidente, dar greu accesibile la acest moment. Pentru a obține acest rezultat, obiectivul este nu doar punerea în scenă a unor produse culturale care combină cunoașterea științifică și pe cea artistică, ci și dezvăluirea proceselor care stau la baza acestei legături.

Aceste forme de colaborare vor alcătui o platformă deschisă cercetării, învățării și experimentului, în care participanții au posibilitatea de a participa activ la propunerile și laboratorul de proiecte.

Echipa de coordonare:

Mirela Stoeac-Vlăduți – director al centrului MV sci-art

Florin Drăgan – rectorul Universității Politehnica din Timișoara

Bogdan Demetrescu – arhitectul MV sci-art și cadru didactic FAUT.

