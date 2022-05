Fă copilașilor un cadou de ziua lor – Caravana Lions Timişoara Bastion, Ediția de Ziua Copilului

De 8 ani de zile Caravana de Crăciun a Clubului Lions Timișoara Bastion este unul din puţinele momente de zâmbete şi bucurii pentru mai mulți copii defavorizați din județul Timiș. După ce anul trecut, clubul Lions Timișoara Bastion a hotărât să organizeze în premieră o ediție de Paște a Caravanei, anul acesta leii s-au decis să continue caravana faptelor bune în preajma Zilei Copilului.

La începutul verii lui 2022, clubul Lions Bastion își propune să parcurgă în jur de 500 de km pentru a aduce bucurie în sufletele a 85 de copii din 30 de familii fără posibilități materiale. Fiecare dintre acești micuți va primi cutii de cadouri pline cu: rechizite, hăinuțe, obiecte de igienă, fructe, sucuri, jucării și multe dulciuri. În plus, pentru fiecare familie se pregătesc pachete conținând alimente și produse de primă necesitate.

Scopul Caravanei de Ziua Copilului, este, la fel ca pentru Caravana de Crăciun să ajungă acolo unde este cea mai mare nevoie, la copiii din județul Timiș aflați în situații limită, adevărate poveşti tragice de viaţă. Mulți dintre acești copii abandonează școala pentru că nu au rechizite și haine adecvate sezonului rece. Unul dintre obiectivele caravanei este de a preîntampina abandonul școlar din aceste cauze. Întâi pandemia iar acum criza financiară generată și de război fac ca sprijinul nostru să fie mai necesar ca oricând, al nostru, al tuturor.

Și anul acesta, parteneri deja tradiționali ai clubului Lions Timișoara Bastion au răspuns apelului la umanitate și au venit în sprijinul bunei organizări a Caravanei. Cadourile pentru copii au fost atent pregătite de angajați ai companiei Continental Automotive Timișoara, iar la partea de livrare va oferi un ajutor consistent compania Tazz.

“Ziua copilului… un concept pe care probabil că majoritatea dintre cei la care mergem cu cadouri nu îl înțeleg deloc. Nu este vina lor că se află în situația aceasta, că s-au năcut poate cu mai puține șanse decât alți copii. De aceea, alături de colegii mei din clubul Lions Bastion, repetăm această Caravană an de an, iată mai nou chiar de 2 ori pe an. Și ne întoarcem de fiecare dată cu sentimente mixte, pe de o parte încărcați de tristețea și sărăcia pe care le vedem, pe de altă parte umpluți de căldură prin zâmbetele pe care le provocăm pe fețele micuților. Pentru ediția aceasta vreau să le mulțumesc angajaților din cadrul companiei Continental Automotive Timișoara, companiei Tazz, colegilor Lions, prietenilor, cunoștințelor noastre care sunt alături de noi și ne-au sprijint prin donații. Intenționăm să continuăm în viitor să organizăm Caravana Lions Bastion atât de Crăciun, dar și încă o dată pe an, de Paște sau de Ziua Copilului. Toți putem ajuta. Cel mai simplu mod de a contribui este printr-o donație în bani pe site-ul nostru la adresa http://lionsbastion.ro/donatie.html“, a declarat Arthur Csertus președintele Clubului Lions Timișoara Bastion.

Cei care doresc să sprijine această inițiativă și să afle mai multe pot accesa site-ul http://lionsbastion.ro/caravana/

