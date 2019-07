Fă-ți temele și vei cumpăra un aragaz cu mai puțini bani decât ai planificat

Comentarii

Electrocasnicele sunt investiții considerabile în orice casă. Fie că vorbim despre cele mici, fie că e timpul să le schimbăm pe cele mari, electrocasnicele sunt, de regulă, costisitoare, mai ales dacă nu știm exact ce să alegem. Printre cele mai dezbătute subiecte se numără și aragazul: putem să găsim un aragaz ieftin, dar totuși performant? Bineînțeles că putem, în măsura în care stabilim clar de la început ce aspecte sunt cel mai importante pentru noi și ce aspecte pot fi supuse compromisului. În cazul în care nu ai parte de un buget mare sau poate că nu obișnuiești să gătești atât de des, ai foarte multe șanse poți să găsești un aragaz ieftin, care să fie potrivit nevoilor tale. Iată ce lucruri trebuie să clarifici înainte de a intra în magazin și de a lăsa o sumă importantă de bani pentru următorul tău aragaz. Dimensiunile aragazului, dimensiunile spațiului în care urmează să fie amplasat, designul Acordă atenție dimensiunilor spațiului în care urmează să plasezi noul electrocasnic , ca să te asiguri că noul aragaz se va integra perfect în bucătăria ta. De regulă, un aragaz de dimensiuni mai mari va avea și o capacitate mai mare ( mai multe arzătoare, cuptor mai voluminos), deci va fi și mult mai eficient dacă ești pasionat de gătit sau dacă gătești pentru o familie numeroasă. În funcție de cât de mult preț pui pe designul acestui electrocasnic, alege un aragaz clasic sau unul care, mai degrabă, îți atrage atenția prin anumite trăsături, precum culoarea, de exemplu. Dacă ești în căutarea unui aragaz ieftin, poți să optezi pentru un design clasic, care arată elegant dar nu se evidențiază neapărat prin anumite caracteristici deosebite, la un preț avantajos pentru tine. Dacă vrei un aragaz ieftin dar designul joacă un rol important, poți să îți iei unul de dimensiuni mai mici, dar cu caracteristici mai speciale ca design: capac metalic, aspect retro, modele colorate, panou de control poziționat în partea superioară. Materialele de construcție Chiar dacă vrei să-ți iei un aragaz ieftin, probabil vrei să te asiguri că poți conta pe el pentru mai mult de un an. Materialele de construcție îți oferă un indiciu privind durata de viață a unui aragaz/ Așadar, dacă vrei să alegi un aragaz cu materiale rezistente de construcție, optează pentru unul din email. Pentru capac poți opta pentru materiale precum sticlă sau metal. Capacul metalic are o rezistență mai mare în timp și este, în consecință, de preferat. Din fericire, poți să găsești un aragaz ieftin cu capac metalic. În general, modelele de aragaz mai moderne și mai stilate au capac din sticlă și, într-adevăr, arată frumos însă nu sunt la fel de rezistente în timp și intră și în categoria aragaze mai scumpe. Numărul arzătoarelor, cuptorul, funcții și accesorii Bineînțeles, trebuie să alegi un aragaz care să corespundă nevoilor tale de gătit. Așadar, dacă nu gătești extraordinar de mult, poți să îți îndrepți atenția către un aragaz ieftin, clasic, cu 4 arzătoare și un cuptor normal . Funcțiile și accesoriile sunt caracteristicile care pot scumpi prețul unui aragaz, în funcție de utilitatea pe care o aduce în plus consumatorului.

