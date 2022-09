Factură de 5.000 lei la lumină pentru tanti Maria, o bătrână din Caraş-Severin, care are un singur bec şi un frigider

O femei de 70 de ani din Caraş-Severin s-a trezit cu o factură imensă la curent. 5.000 de lei era valoarea femeii care locuieşte singură, are un singur bec şi un frigider. Fostul şef al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Claudiu Dolot, a convis-o să conteste factura, iar în urma recalculării factura a fost stornată. Ba mai mult, bătrâna avea și sold la furnizor 1.000 de lei.

Fostul şef al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Claudiu Dolot, a povestit păţania unei femei de 70 de ani din Caraş-Severin care a primit o factură de 5.000 lei la energie electrică deşi nu consumase atât de mult curent.

„Acum vreo câteva săptămâni eram în concediu şi am mers la piaţă să iau de ale gurii. La intrare, o bătrânică mă strigă: Maică, nu vrei miez de nucă proaspăt? Mă duc să văd marfa şi îi zic să-mi pună un kg şi-i dau 50 de lei. În timp ce deșerta nuca din desaga ei într-o pungă o aud vorbind singură că i-a venit 50 de milioane factura la lumină! .-Poftim? Ce ai spus, maico? Aaa, zise ea, ca şi trezită dintr-un vis, mi-s năcăjită ca mi-a venit factura la lumină 50 de milioane! Apoi mi-a arătat factura: avea de plătit 5000 de lei. Am întrebat-o ce consum are. Mi-a zis că becul din casă şi un frigider, ea locuind singură. Era clar o bătaie de joc din partea furnizorului“, a povestit Claudiu Dolot, potrivit caon.ro.

Dolot a convins-o pe femeie să depună plângere la ANPC.

„Am plecat de la OPC cu tanti Maria să o las la autobuzul care o ducea în satul ei. Pe drum nu a mai contenit cu mulţumirile, a vrut să îmi dea banii pe nucă înapoi, însă îmi tot zicea să nu cumva comisarii OPC să le facă rău oamenilor de la curent, că ea nu vrea să facă rău în viaţa ei. Am lăsat-o în staţia de autobuz, liniştită şi împăcată, şi am mers spre casă cu un nod în gât, gândindu-mă la câţi bătrâni ca tanti Maria au aceeaşi situaţie în ţara asta”.

În urma sesizării de la OPC, furnizorul de energie electrică a răspuns că factura primită de tanti Maria era greşită, că a stornat-o. Mai mult, în urma refacerii calculelor s-a stabilit că tanti Maria avea și sold la furnizor 1.000 de lei.

