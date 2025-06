Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara (UVT) își premiază premianții

Rezultatele obținute de studenții Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara (UVT) la concursurile naționale și internaționale organizate în anul universitar 2024 / 2025 vor fi marcate public printr-un eveniment organizat marți, 1 iulie 2025, începând cu ora 17, în Amfiteatrul A01 al Universității de Vest din Timișoara, Bd. Vasile Pârvan nr. 4.

Cu această ocazie, vor fi premiați studenții care au participat la ediția 2025 a Hexagonului Facultăților de Drept, prestigios concurs național organizat anual între echipele facultăților de drept ale Universității din București, Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Universității „Lucian Blaga” Sibiu, Universității din Craiova și Universității de Vest din Timișoara, cu participarea ca invitat special a Universității de Stat din Moldova (Chișinău). Ediția din acest an a concursului a inclus trei probe științifice (Drept civil, Drept penal, Drept constituțional) și patru probe sportive (fotbal, streetball, tenis de masă și șah). Echipa Facultății de Drept a Universității de Vest din Timișoara s-a situat pe locul III în clasamentul general al competiției. Totodată, Facultatea de Drept din Timișoara a obținut locul I la proba științifică de Drept constituțional, locul II la probele sportive de fotbal și șah, precum și locul III la proba științifică de Drept civil. Echipele facultății au ocupat locul IV la proba științifică de Drept penal și la probele sportive de streetball și tenis de masă. Echipa care a reprezentat Facultatea de Drept din Timișoara la ediția 2025 a Hexagonului Facultăților de Drept a fost alcătuită din:

Drept constituțional – Oana Alina Tutunaru și David Görbe-Birta, coordonați de doamna conf.univ.dr. Andreea Verteș-Olteanu;

Drept civil – Patrick Burya și Eusebiu Jiurjiu, coordonați de domnul asist.univ.dr. Maximilian-Andrei Druță;

Drept penal – Christian Cseke-Kreppel și Fabian Luca, coordonați de doamna asist.univ.dr. Cristina Nicorici;

fotbal – Andrei Avrămuț, Paul Burnaz, Alexandru Custuriu, Denis Gheorghe, Antonio Ionașcu, Florin-Vasile Olariu, David Oprișan, Andrei Savca, Paul Zamcu, coordonați de domnul conf.univ.dr. Gabriel Bîzoi;

streetball – Gloria Faur, Iasmina Gheteș, Dariana Heiuș, Diana Melian, Raluca Miclău;

tenis de masă – Dorina Cacean;

șah – Paul-Alexandru Paraschiv.

Rezultatele obținute de Facultatea de Drept din Timișoara se înscriu în linia constant pozitivă a participărilor la Hexagonul Facultăților de Drept, facultatea situându-se pe podium în clasamentul general al competiției în fiecare din ultimii 13 ani, cu excepția ediției 2014: locul II în 2013, locul II în 2015, locul III în 2016, locul III în 2017, locul II în 2018, locul I în 2019, locul III în 2021 (după reluarea concursului suspendat în 2020), locul I în 2022, locul III în 2023, locul III în 2024.

Cu aceeași ocazie, vor fi premiați studenții care au participat la concursurile internaționale de procese simulate în dreptul Uniunii Europene, drept internațional public și drepturile omului. Astfel, vor fi premiați studenții participanți la etapa finală a Central and Eastern European Moot Competition, prestigios concurs științific studențesc de dreptul Uniunii Europene, organizat de Juris Angliae Scientia – British Law Centre, în cooperare cu Curtea de Justiție a Uniunii Europene, cu susținerea altor instituții ale Uniunii Europene, a Centre for European Legal Studies din cadrul Universității Cambridge și a Clifford Chance. Echipa Facultății de Drept din Timișoara, formată din Iarina Modol (studentă în anul III), Dara Nestorovici, Anamaria Petcu și Cătălina Pînzaru (studente în anul IV), s-a calificat în runda semifinală a competiției și a obținut locul V în clasamentul general, continuând seria performanțelor echipelor care au reprezentat facultatea la edițiile anterioare. Pregătirea echipei Facultății de Drept din Timișoara a fost coordonată de doamna prof.univ.dr. Raluca Bercea, doamna conf. univ. dr. Sorina Doroga și domnișoara dr. Bianca Șerb, fostă participantă și câștigătoare a unui premiu individual de pledoarie la acest concurs.

De asemenea, vor fi premiați studenții care au participat la European Human Rights Moot Court Competition – Helga Pedersen, prestigios concurs studențesc de drepturile omului, organizat de ELSA International în cooperare cu Consiliul Europei, Curtea Europeană a Drepturilor Omului și European Human Rights Association. Echipa Facultății de Drept din Timișoara a fost formată din Anastasia Prodius, Mihaela Daia, Horea Ardelean, studenți în anii III și IV, și însoțită de domnișoara Bianca Iaici, masterand (of counsel). Echipa a fost coordonată de doamna prof. univ. dr. Raluca Bercea și domnișoara drd. Diana Fofiu.

Nu în ultimul rând, vor fi premiați studenții care au participat la runda internațională a Telders International Law Moot Court Competition, cel mai prestigios concurs studențesc din Europa pe teme de drept internațional public, organizat de Grotius Centre for International Legal Studies și Universitatea Leiden (Olanda). Echipa Facultății de Drept din Timișoara a fost alcătuită din Andrei Han, Radu Nanciu, Ștefan Praja-Dolici (studenți în anul II la programul Drept internațional și european) și Alexandra Schieszer (studentă în anul II la programul Drept). Studentul Radu Nanciu a ocupat locul II în clasamentul general al pledanților, obținând premiul Best Oralist Award – Runner Up. Pregătirea echipei a fost asigurată de doamna conf. univ. dr. Sorina Doroga, domnișoara drd. Andra Cenan-Glăvan și domnul Marin Ugnenco, masterand (of counsel), foști participanți la concursurile internaționale de pledoarii.

Totodată, la eveniment vor lua parte studenți ai Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara care au participat în acest an la alte concursuri naționale de profil. Premiile sunt oferite studenților de Universitatea de Vest din Timișoara și de partenerii instituționali ai facultății.

Prof. univ. dr. Lucian Bercea, decanul Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara: „Rezultatele obținute de Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara se înscriu în linia ascendentă a participărilor din ultimii ani la concursurile studențești naționale și internaționale. Facultatea de Drept din Timișoara le mulțumește studenților săi și profesorilor care au coordonat pregătirea acestora, pentru contribuția la promovarea imaginii școlii de drept din Timișoara, precum și partenerilor instituționali care susțin performanțele tinerilor juriști din Timișoara.”

