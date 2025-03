Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor (FEAA) de la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) a deschis un spațiu cu o destinație specială – Business Lounge FEAA

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), prin Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor (FEAA – UVT), a inițiat un parteneriat educațional de succes alături de compania The Access Group, furnizor de business management software care activează și în Timișoara.

Astăzi, la sediul FEAA – UVT a avut loc inaugurarea acestui spațiu cu o destinație specială, un cadru primitor pentru organizarea interacțiunilor dintre universitari și mediul de afaceri, amenajat cu suportul oferit de compania The Access Group. Denumit „Business Lounge FEAA”, noul cadru destinat întâlnirilor educaționale specifice dintre cercetători și profesioniștii din mediul de afaceri și din antreprenoriat este situat la etajul trei, în sediul principal FEAA – UVT (str. J.H.Pestalozzi nr. 16).

La evenimentul inaugural au participat reprezentanți ai conducerii UVT și FEAA, domnul Marilen Pirtea, rectorul UVT, doamna Flavia Barna, prorector al UVT, domnul Claudiu Boțoc, decan FEAA, dar și reprezentanții conducerii locale din cadrul The Access Group, domnul Radu Giju, Managing Director EMEA The Access Group și doamna Alina Gheață – Head of Digital Sales, The Access Group România.

Rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea: „FEAA se bazează în tot ceea ce face pe relații de parteneriat cu mediul de afaceri, o cale naturală de dezvoltare a programelor pe care le oferă, în beneficiul studenților și absolvenților de aici. De aceea, credem că nu există un alt loc mai nimerit pentru găzduirea întâlnirilor de networking între cercetători și reprezentanții mediului local de afaceri decât în sediul facultății de economie. Parteneriatul pe care FEAA l-a stabilit alături de compania The Access Group a făcut realizabil un proiect la care ne gândeam de mult timp, amenajarea acestui spațiu de tip Business Lounge, dedicat conexiunilor profesionale. Mulțumim companiei The Access Group pentru susținerea acordată în amenajarea noului spațiu, în care îi invităm de acum înainte pe toți profesioniștii din business-ul timișorean, pentru întâlniri profitabile și chiar memorabile.”

Relația de parteneriat pe care FEAA – UVT a construit-o în timp alături de compania The Access Group a condus la realizarea unor obiective strategice pe care părțile și le-au propus, între care se află amenajarea unei săli de curs personalizată, participarea profesioniștilor din The Access Group la cursurile specializării de Marketing din cadrul FEAA, participarea unor studenți FEAA la academia de marketing a Access, iar acum, amenajarea și lansarea noului spațiu dedicat întâlnirilor cu mediul de afaceri, Business Lounge FEAA.

