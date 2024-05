Facultatea de Medicină a  UVVG Arad, reprezentată la MedEspera, la Chișinău

O delegație formată din 40 de studenți și tineri medici ai Universității de Vest “Vasile Goldiș” din Arad au participat, timp de o săptămână, la congresul MedEspera, aflat la cea de- a X-a ediție, în Republica Moldova, la Chișinău.

Profesorul Cristian Furau, prezent la eveniment în calitate de lector și cu mobilitate ERASMUS + și-a oferit expertiza în infecțiile HPV și family planning.

„Personal, am participat la acest eveniment cu 2 keynote lectures, un workshop, iar în calitate de chairman- inclusiv la premierea celor mai bune lucrări dintr-una din sesiunile științifice. Alături de echipă, am participat la programul social si am avut o vizită de lucru la Spitalul nr 1 de Obstetrică-Ginecologie din Chișinău, unde am și prezentat tehnica de operație cezariană pe care o folosim în clinica noastră. Am mai avut întâlniri de lucru cu medici și cadre de predare de la Institutul de Ocrotire a Mamei și Copilului Chișinău, unde am vizitat clinica și am avut discuții pentru colaborări medicale și academice. A fost un eveniment foarte bine organizat, la care ne dorim să revenim”, a precizat dr. Cristian Furău.

Domnia Sa a primit din partea organizatorilor MedEspera o plăcuță specială, ca simbol al prețuirii și recunoașterii contribuției medicului arădean la acest congres internațional.

O parte din studenți au avut publicații în cartea de abstract și au susținut prezentări la sesiuni științifice, iar studenții au participat la diverse sesiuni, simpozioane și workshopuri.

Delegația studențească a fost coordonată de către Arnold Marchis, student în anul VI a Facultății de Medicină a Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad și dr. Victoria Ciobanu absolventă a Facultății de Medicină și Farmacie din cadrul Universității „Nicolae Testimițanu”.

“Mă bucură că studenții UVVG au răspuns pozitiv la această invitație la Medespera. Orice conferință sau congres internațional are ceva nou de oferit și reușim de fiecare dată să ne augmentăm cunoștințele medicale. Alese mulțumiri conducerii universității noastre. doamnei rector, prof. univ.dr. habil. Coralia Adina Cotoraci și doamnei decan al Facultății de Medicină, conf.univ. dr. Casiana Boru, care ne îndrumă spre astfel de activități medicale internaționale. De asemenea, mulțumim SL dr Cristian Furau care își asumă un rol proactiv în formarea noastră ca tineri medici”, a declarat Arnold Marchiș, coordonator al delegației arădene la acest eveniment, student al Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad.

Comentarii

comentarii