Fake news electoral cu Sorin Drăgoi. Locuitorii din Dumbrăvița, revoltați de acțiunile candidatului PNL la primărie

Aparitia pe reteaua de socializare din Dumbravita, una dintre cele mai bogate comune din Timis si din Romania, a unor imagini care-l infatiseaza pe Sorin Dragoi, candidatul PNL la functia de primar, oferind masti de protectie prin comuna, i-a scandalizat locuitori.

“Daca nu ar exista acel slogan mizerabil din jurul pozei, chiar as crede ca va intereseaza de oameni. Pana atunci, doar o mizerabila campanie electorala”, este mesajul Mariei Magdalena, pe pagina de facebook Dunos, la tertipurilor cu caracter electoral puse in practica de Sorin Dragoi.

Locuitorii din Dumbravita sunt indignati de faptul ca Sorin Dragoi, ignorand toate restrictiile de circulatie Covid-19, impuse prin ordonante militare, s-a “tras” in poza in fata mai multor institutii publice si unitati comerciale din comuna, cu un vraf de masti de protectie in maini.

Unul dintre selfiurile postate pe Dunos il infatiseaza in fata Politiei Locale Dumbravita, tranmitand mesajul ca Sorin Dragoi a donat masti de protectie Covid-19 politistilor din comuna.

“Nu stiu despre ce fotografii este vorba, insa noua nu ne-a donat nicio masca! Dimpotriva, noi am distribuit, ieri si alaltaieri, peste 200 de masti catre populatie. Celor care au venit la Impozite si Taxe sau sa-si ridice sacii de gunoi Retim. Le-am distribuit gratuit, pentru a ne proteja pe noi, in primul rand, pentru ca intram in contact cu populatia. Nu stim ce si-a mentionant domnul Dragoi pe declaratia pe propria raspundere, pentru ca rubrica de campanie electorala nu exista. Nu ne-am intalnit cu domnia sa prin comuna, ieri, ca i-am fi verificat declaratia”, ne-a declarat Claudiu Sperlea, seful Politiei Locale Dumbravita, pentru impactpress.ro.

Potrivit unui reprezentant al Primariei Dumbravita, pana in prezent, primarul Victor Malac a dispus impartirea gratuita a peste 4000 de masti de protectie, fara sa-si fi trecut aceasta operatiune edilitara in contul campaniei electorale.

Contracandidatul sau – daca, pana la urma, PNL va merge pe mana fostului consilier personal al liderului judetean Nicolae Robu – nu a impartit masti, dar si-a pus fotograful de campanie sa-i faca mai multe fake-photo, intr-o incercare disperata de a ajunge la mintea si sufletul electoratului.

Sursa: impactpress.ro

