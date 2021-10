Falsa legitimitate

├Äntr-un moment suspect de oportun au fost prezentate ieri sear─â opiniei publice rezultatele ultimelor cercet─âri de pia╚Ť─â. ├Än materie de pozi╚Ťionare politic─â a cet─â╚Ťenilor. Nu intru ├«n prea multe detalii. Ace╚Ötia sunt profund nemul╚Ťumi╚Ťi de modul ├«n care e guvernat─â ╚Ťara, ar vota PSD cu peste 40%, iar pe locul doi AUR, cu 21%. Aparent, o r─âsturnare a raporturilor de for╚Ť─â ├«n scopul form─ârii unei noi majorit─â╚Ťi parlamentare este legitim─â. Dar numai aparent.

Cercet─ârile de pia╚Ť─â, sondajele de opinie public─â operate la mijlocul unui ciclu electoral, difer─â mult de situa╚Ťia care urmeaz─â s─â reias─â ├«n urma votului popular la alegeri. De ce? Pentru c─â ├«n aceste momente extrem de critice pentru Rom├ónia, componenta negativ─â a votului devine esen╚Ťial─â. ╚śi schimb─â ├«n mod radical op╚Ťiunile. PSD nu prime╚Öte un vot pozitiv de peste 40%. Acesta este cel pu╚Ťin par╚Ťial rezultatul votului negativ. Un vot masiv de respingere a celor care au guvernat p├ón─â ├«n prezent ╚Ťara. Cu at├ót mai mult cu c├ót circa peste 80% dintre responden╚Ťi consider─â c─â Rom├ónia a fost r─âu guvernat─â. La fel ├«n ceea ce prive╚Öte AUR. AUR a fost campionul indiscutabil, cel pu╚Ťin ├«n materie de consecven╚Ť─â, al criticilor aduse majorit─â╚Ťii parlamentare care a sus╚Ťinut dou─â guverne. Prime╚Öte deci un premiu nu pentru ceea ce a f─âcut sau ar putea face la guvernare fiind, ci pentru ceea ce nu ar fi f─âcut ceilal╚Ťi ╚Öi ar fi trebuit s─â fac─â.

├Ämpreun─â, PSD cu AUR ar putea da conform acestor cercet─âri de pia╚Ť─â o majoritate. Aceste sondaje, a╚Öa cum sunt ele, constituie un suport aparent ╚Ötiin╚Ťific pentru teza sus╚Ťinut─â de cele dou─â partide a necesit─â╚Ťii organiz─ârii alegerilor parlamentare anticipate, imediat dup─â ce se va ├«nregistra o curb─â descendent─â a pandemiei. Dar lucrurile nu stau chiar a╚Öa.

Nu am de g├ónd s─â contest nici profesionalismul institutelor de cercetare de pia╚Ť─â, nici modul ├«n care au fost colectate ╚Öi prelucrate datele. Totul poate fi perfect corect, dar, cu toate astea, rezultatele reale nu se vor pupa cu prognozele. Chiar admi╚Ť├ónd, prin absurd, c─â am avea alegeri anticipate. S─â oper─âm cu aceast─â ipotez─â. Dac─â m├óine ar exista alegeri anticipate, vom avea surpriza s─â constat─âm c─â rezultatele finale vor fi dramatic diferite de ceea ce ne spun sondajele, indiferent de c├ót de corecte sunt. Ne vom confrunta cu o meteahn─â din ce ├«n ce mai accentuat─â a rom├ónilor. Vom descoperi, dac─â m├óine sunt alegeri, c─â num─ârul celor care se prezint─â la urne este mult mai mic dec├ót cel dat de cercet─ârile de pia╚Ť─â. Atunci c├ónd e╚Öti pus ├«n fa╚Ťa unui chestionar, instinctiv e╚Öti mai tentat s─â afirmi c─â vei vota, dec├ót c─â nu vei vota. Pentru c─â, evident, ├«ntr-un stat care se recomand─â drept democratic, este o ru╚Öine s─â te sustragi procesului electoral. Este desigur un drept cet─â╚Ťenesc acela de a nu vota. Sau chiar de a te prezenta la urne, dar pun├ónd ╚Ötampila ├«n a╚Öa fel ├«nc├ót s─â-╚Ťi anulezi buletinul de vot. Este un drept legitim, dar nu ╚Öi o fapt─â onorabil─â exercitarea acestui drept. Unul dintre motivele pentru care, ├«n ultimii ani, avem guverne tot mai inconsistente sub aspectul calit─â╚Ťii acestora ╚Öi parlamente a╚Öijderea din perspectiva calit─â╚Ťii deputa╚Ťilor ╚Öi senatorilor, este c─â ace╚Ötia sunt ├«ntr-un fel delegitimiza╚Ťi chiar din momentul num─âr─ârii voturilor. Pentru c─â, oameni buni, doar mai pu╚Ťin de jum─âtate dintre rom├óni voteaz─â. ├Än schimb to╚Ťi, inclusiv jum─âtatea ╚Öi ceva care refuz─â s─â voteze, ├«i contest─â pe oamenii politici imediat dup─â ce ace╚Ötia, precum ╚Öi guvernele pe care le instaleaz─â ├«nc─â de a doua zi, nu le acord─â practic niciun credit, nicio sus╚Ťinere ╚Öi, prin urmare, nici cele 40% de am─âr├óte de procente de legitimitate. Iar asta se ├«nt├ómpl─â zi de zi, p├ón─â la alegerile viitoare. Prin urmare, dac─â m├óine ar avea loc alegeri, la vot se vor prezenta mai pu╚Ťini dec├ót au declarat ieri ├«n sondaje ╚Öi nici ace╚Ötia nu le vor r─âm├óne fideli celor pe care i-au votat. ├Än plus, votul nu s-ar suprapune respectivelor sondaje. Pentru c─â, ├«n fa╚Ťa urnelor, procentul votului negativ va exista desigur, dar va fi mai mic. Iar procentul votului responsabil, constructiv, de tip pozitiv, va fi ceva mai mare. Numai c─â nu vom avea, cum am explicat de at├ótea ori, alegeri anticipate. Chiar dac─â sondajele difuzate ieri sugereaz─â c─â acestea ar fi ╚Öi necesare, ╚Öi utile. Alegerile anticipate stau ├«n pixul lui Klaus Iohannis, iar acesta s-a sucit. Pentru c─â partidele domniei sale nu mai sunt pe val. Ci mult sub val.

╚śi, din toate aceste motive, lu├ónd ├«n calcul cercet─ârile de pia╚Ť─â de la mijlocul unui ciclu electoral, accept├óndu-le valoare ╚Ötiin╚Ťific─â, nu este bine totu╚Öi s─â ne l─âs─âm iluziona╚Ťi. Nici noi, care le coment─âm, ╚Öi cu at├ót mai pu╚Ťin oamenii politici, care trebuie s─â ac╚Ťioneze ├«n baza lor.

