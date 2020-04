Familia Regală a României a primit Lumina de la Sfântul Altar al bisericii Săvârșin – Video

View this post on Instagram

Puțin înainte de ora 20, părintele Călin, parohul bisericii ortodoxe din Săvârșin, a venit la poarta Castelului Regal, pentru a da Lumina din Sfântul Altar Majestății Sale și Principelui Radu, în așteptarea miezului nopții, când este sărbătorită Învierea Domnului.