Fără manele! Asta e bine!

Timișoara este o capitală culturală, chiar în afara programului din 2021. Este în sine un oraș european ale cărui valențe culturale nu au fost contestate vreodată. Ar fi o nebunie ca cineva să imagineze Timișoara pe calapod de mahala. E o aiureală să suferim pentru zgomotele de noapte, generate de cluburile de noapte, care, Doamne, ajuta, nu mai pot să facă asta, legea schimbându-se în sensul protejării cetățenilor, dar mai este aiureală să imaginăm că am putea fi un oraș al maneliștilor.

Recent, primarului Robu i s-a imputat că ar fi interzis manelele, deși era vorba despre textul unei decizii interne, fără efecte în comunitate. Ba, mai mult, i s-a făcut și o plângere de… discriminare la Consiliul Național de Combatere a Discriminării, peste care s-a mai suprapus penibila comparație a MS Regelui Mihai cu…”regele” manelelor. Puțină logică, puțină cunoaștere a legislației arată așa: plângerea este un act penibil de imagine falsă a unui ONG care, astfel, își scoate puțin ”obrazul” în lume. Faptul de a lua atitudine împotriva promovării agresive a urletelor de orie fel, fie manele, fie zgomote de noapte, creația nefastă a cluburilor scăpate de sub control, înseamnă dovadă de civilizație și civism. Vrea cineva manele? Să și le asculte, fără să ne deranjeze pe noi cetățenii Timișoarei – Capitală Culturală Europeană! Vrea cineva să-și tulbure creierul și urechile, să-și afecteze auzul, îl privește! Nu trebuie sa fim victimele acestor practici. În plus, Timișoara are, încă din 2007, HCL ce interzice muzica amplificată la terase adică, se poate asculta doar muzică ”la rece”, fără folosirea microfoanelor și a boxelor, așa că primarul Robu nu a făcut altceva decât să sublinieze nevoia spațiului civilizat. Oricât de critici am fi față de multe acte ale administrației, ar fi incorect să nu admitem faptul că această atitudine de apreciat. Este în spiritul Timișoarei și al Capitalei Culturale Europene.

Timișoara, fără fum de mici! Cum ne-ar sta ca în fața Operei Române, martora revoluției din 1989, să facem…grătare și mici? Timișoara nu este nici Istanbul, nici vreun oraș din Bangladesh, nu este nici… Caracal! Timișoara este model al comportamentului european, deci, cu mare atenție și interes, așteptăm ca aceleași reguli să fie respectate de proprietarii barurilor și ai cluburilor, care nu ne-au lăsat să dormim toată vara!

Legea e lege pentru toată suflarea!

Suntem timișoreni? Hai, să arătăm asta mai bine.

Da, sigur, nu dorim manele și nici urlete nocturne. Legea promulgată de președintele Iohannis, la sfârșitul verii, privitoare la zgomotele în spațiul public, este una perfect europeană!

