Farmacista Sorina Ciurlea, un nou mandat în fruntea Organizației Femeilor Liberale Timiș

Organizatia Femeilor Liberale Timis si-a ales, joi seara, noua conducere pentru un mandat de 4 ani. Componenta noului for de conducere al femeilor din PNL Timis, BPJ OFL Timis – este urmatoarea: presedinte: Sorina Alexandra Ciurlea (39 ani) – conferentiar universitar, consilier judetean; prim-vicepresedinte: Carmen Panaitescu-Bunu – profesor universitar, medic primar alergolog; vicepresedinte: Eugenia Ciumac (Giroc), Rodica Pirjol (Dumbravita), Andra Vacaru (Parta), Cosmina Stiubea-Clej (Biled), Mirela Balu (Sannicolau Mare), Bianca Maranescu (Timisoara), Elisabeta Kovacs (Mosnita Noua), Nicoleta Grubacichi (Peciu Nou), Adriana Tatoane (Moravita), Daniela Maris (consilier local Timisoara). Membre ale BPJ OFL Timis sunt: Denisa Rosu (Buzias), Ileana Curac (Cheveresu Mare), Claudia Maxim (Lenauheim), Lavinia Matei (Bucovat), Laura Adamescu (Boldur), Liana Filip (Ciacova), Iulia Ungureanu (Ghiroda), Raluca Ilie-Hagi (Gottlob), Simona Chirita (Iecea Mare), Liliana Jawwash (Timisoara).

“Angajamentul OFL Timis ramane ferm spre sustinerea importantei prezentei femeilor in politica si in toate aspectele vietii publice. Acesta trebuie sa fie primul deziderat al nostru. Al doilea este sa promovam in functii de responsabilitate si de conducere femei care reprezinta modele de curaj, de succes, femei capabile, care vor aduce plus valoare prin competentele lor. De aceea, obiectivul nostru este sa aducem noi colege alaturi de noi, care sa ne intareasca echipa. Impreuna trebuie sa reusim sa inlaturam stereotipuri. PNL va promova femei, de asta sunt sigura, si le va promova pentru capacitatile lor, nu doar pentru ca sunt femei!”, le-a transmis Sorina Ciurlea doamnelor liberale.

De la conferinta de alegeri nu au lipsit discutiile despre egalitate de gen in politica, despre incurajarea participarii femeilor in viata publica, despre egalitate de sanse intre femei si barbati, despre nevoia de a avea mai multe femei consilier local, judetean sau parlamentar. “Sa admitem realitatea: cifrele despre Romania nu ne fac cinste: suntem pe locul 26 in UE la indicele masurat al egalitatii de gen. Sute de mii de femei din Romania se uita spre noi si asteapta solutii pentru problemele cu care se confrunta, dar vocea noastra nu se aude. PNL poate sa faca istorie promovand femei capabile, profesioniste si femei care stiu ca vocea lor trebuie sa se faca auzita!”, a mai spus Ciurlea.

La randul sau, Alina Gorghiu, presedinte al Senatului, a mentionat: “Asa putine cum suntem acum in Parlament, am impins inainte multe legi importante nu doar pentru femei, ci si pentru intreaga societate. Si de aceea putem spune ca noi, femeile din PNL, jucam acum rolul cel mai important in ceea ce priveste proiectul unui model de societate incluziva, cu politici publice dedicate familiilor si cresterii demografice. Cotele de gen si meritocratia nu se exclud in nici un caz.

Dar meritocratia se naste din competitie si competitia este puternica cand bazinul de candidati este mare. Si ce bazin de candidati este acela cand 51,5% din populatie are numai o sansa teoretica la candidatura? Modul in care pe scena politica este realizata egalitatea de gen arata cat de european e un partid si un stat”.

“Felicitari doamnei Sorina Ciurlea aleasa de colegele sale in functia de presedinta a Organizatiei de femei din PNL Timis. Pentru noua echipa de conducere incepe o perioada incarcata si plina de provocari. Anul care urmeaza este foarte important pentru PNL Timis si sunt convins ca organizatia de femei va avea o contributie decisiva la rezultatele bune de anul viitor. Stiu ca asa va fi pentru ca am simtit aseara energia pozitiva si entuziasmul doamnelor liberale. Ele sunt inima si sufletul partidului nostru si, cu asa o inima mare si generoasa, putem muta muntii”, a transmis presedintele PNL Timis, Alin Nica.

La conferinta de alegeri au fost prezente peste 300 de doamne liberale din Timis, precum si doamne care s-au inscris in cursa pentru presedintia OFL national: Nicoleta Pauliuc – presedinta Comisiei pentru Aparare, Ordine publica si Siguranta Nationala din Senatul Romaniei, Diana Morar – deputat si Cristina Traila – deputat. Au fost alaturi de doamne si parlamentarii Marilen Pirtea si Cosmin Sandru, viceprimarul Timisoarei Cosmin Tabara, vicepresedintele CJ Timis Alexandru Proteasa, secretarul general al organizatiei Danut Groza, conducerile OFL Timisoara, TNL Timis si TNL Timisoara, consilieri locali si judeteni.

