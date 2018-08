Femeia cu sapa, care a băgat frica în locuitori, ridicată de polițiști de pe stradă

Politistii din Lugoj s-au mobilizat dupa ce pe retelele de socializare au aparut imagini cu o femeie care ar fi amenintat si chiar atacat cu o sapa cativa lugojeni.

Dupa cateva zile in care au cerut parerea unor specialisti cu privire la modul in care trebuie sa actioneze, politistii au gasit temeiul legal prin care femeia sa poata fi internata intr-un ospiciu, impotriva vointei sale. Miercuri dimineata, politistii au cautat-o in tot orasul si intr-un final au reperat-o pe strada 20 Decembrie. Femeia a fost luata pur si simplu pe sus de politisti si jandarmi, inainte sa reactioneze, si urcata in autospeciala politiei, fara sa opuna insa rezistenta. Dupa ce au intocmit mai multe acte din care rezulta ca femeia reprezinta un pericol public, aceasta a fost transportata la spitalul din Gataia, scrie lugojinfo.ro.

Comentarii

comentarii