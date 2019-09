Femeie accidentată mortal, pe o șosea din Timiș

O femeie de 75 de ani a murit duminica in urma unui accident petrecut la Sinersig, pe drumul dintre Lugoj si Buzias.

Politistii au constatat ca victima era o localnica, ce a fost surprinsa de o masina cand traversa strada pe o trecere de pietoni din centrul comunei. Masina era condusa tot de un localnic, care nu a reusit sa franeze si sa evite impactul. In urma accidentului, femeia a fost aruncata cativa metri pe asfalt.

Un echipaj de la SMURD Buzias a ajuns la locul accidentului si i-a acordat femeii primul ajutor dupa care a decis sa transporte victima la Lugoj. Avand in vedere ca femeia se afla in stare grava, s-a cerut sprijinul unui echipaj de la Ambulanta Lugoj. Salvatorii s-au intalnit intre Lugoj si Boldur, insa, in ciuda manevrelor de resuscitare si a acordarii de ajutor medical specializat, femeia nu a mai putut fi salvata fiind declarata decedata. Pe numele soferului a fost intocmit un dosar penal de ucidere din culpa, politistii urmand sa stabileasca imprejurarile exacte in care s-a produs accidentul..

Sursa: lugojinfo.ro

Comentarii

comentarii