Femeie de afaceri din Timișoara, trimisă în judecată pentru ucidere din culpă

Parchetul de pe langa Judecatoria Sannicolau Mare a trimis-o in judecata pe femeia de afaceri Mioara Simcelescu, din Timisoara, intr-un dosar penal deschis in urma unui accident de munca mortal.

Desi rechizitoriul nr. 999/P/2018 a fost trimis pe rolul instantei in urma cu 5 ani, abia la termenul din 08.06.2023 s-a pronuntat Incheierea finala camera preliminara prin care s-a constatat competenta Judecatoriei Sannicolau Mare in judecarea cauzei.

Dosarul 987/295/2023 a fost repartizat, aleatoriu, pe alt complet, in 14.03.2023, dupa ce instanta a admis cererea de abtinere formulata de judecatoarea Muresan Ruxandra Stefana.

„Respinge ca neintemeiate cererile si exceptiile invocate de inculpata S.M. (Simcelescu Mioara n.red.) si inculpata C. T. S.A. (Comcereal Timis S.A. n.red.). Constata competenta Judecatoriei Sannicolau Mare in judecarea prezentei cauze, legalitatea sesizarii instantei cu rechizitoriul nr. 999/P/2018 al Parchetului de pe langa Judecatoria Sannicolau Mare, legalitatea administrării probelor si efectuarii actelor de urmarire penala in cauza privind pe inculpata Simcelescu Mioara, trimisa in judecata sub aspectul savarsirii infractiunilor de ucidere din culpa si neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca, si pe inculpata Comcereal Timis S.A., trimisa in judecata sub aspectul savarsirii infractiunilor de ucidere din culpa si neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca. Dispune inceperea judecatii cauzei privind pe inculpata Simcelescu Mioara si inculpata Comcereal Timis S.A.”, se mentioneaza in Incheierea finala camera preliminara.

La termenul din 03.10.2023, Mioara Simcelescu s-a aflat in sala, la Judecatoria Sannicolau Mare, pentru a-si sustine, in continuare, nevinovatia. Urmatorul termen va avea loc in 05.12.2023. Cerealcom Timis este reprezentata prin mandatarul ales Iorga Laurentiu Viorel, iar rudele victimei s-au constituit parti civile.

Conform Noului Cod Penal, uciderea din culpa – ca urmare a nerespectarii dispozitiilor legale ori a masurilor de prevedere pentru exercitiul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activitati – se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani.

