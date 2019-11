Femeie rănită într-un accident pe o șosea din Timiș

O femeie a fost ranita in urma unui accident produs pe raza localitatii Sinersig, anunta IPJ Timis. Politistii au stabilit faptul ca, in timp ce se deplasa pe drumul dintre Buzias si Lugoj, in apropierea localitatii Sinersig, un barbat de 65 de ani din Sinersig a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat cu masina intr-un sant. In urma accidentului, concubina barbatului, aflata pe scaunul din dreapta, a fost ranita.

Mai multe echipaje de salvare de la Lugoj si Buzias au ajuns la locul accidentului si, dupa ce i-au acordat victimei primul ajutor, au transportat-o la centrul de urgenta din Buzias. Politistii au anuntat ca fac cercetari intr-un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa.

Sursa: LugojInfo.ro

Comentarii

comentarii