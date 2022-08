Femeie salvată de pompieri după ce s-a aruncat într-o fântână adâncă de 15 metri

Mai multe echipaje din Lugoj si Buzias au intervenit pentru salvarea unei femei de 41 de ani. Localnica era cunoscuta cu probleme psihice si s-a aruncat in fantana care, conform unor martori, ar fi avut in jur de 15 metri adancime. Un vecin a auzit gemetele femeii si a anuntat autoritatile. Echipajele pompierilor au avut nevoie de aproape o ora pentru a o scoate pe femeie din fantana, interventia fiind extrem de dificila. Din fericire, femeia a fost extrasa in viata, de un pompier care a folosit un echipament cu oxigen si a intrat in groapa adanca. Femeia a fost predata echipajului de la ambulanta. Personalul medical i-a acordat primul ajutor femeii si a transportat-o la spitalul din Lugoj. La prima vedere, femeia este stabila si este in afara oricarui pericol, insa medicii care au vazut-o o vor monitoriza atent pentru ca nu exclud ca starea ei de sanatate sa se inrautateasca deoarece a stat in fantana ceva timp, fara prea mult oxigen si la o temperatura deloc buna pentru corpul uman, scrie lugojinfo.ro.

Comentarii

comentarii