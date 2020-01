Femeie spulberată de patru mașini, pe DN6

O femeie de 53 de ani din Iosifalau si-a gasit sfarsitul miercuri seara pe DN6, in localitate. Femeia se afla pe sosea cand a fost acrosata de o masina care circula din directia Timisoara spre Lugoj si aruncata pe contrasens. Din nefericire, in acel moment din sens opus venea o coloana de masini, soferii nereusind sa isi dea seama ce s-a intamplat, astfel ca a fost calcata de trei masini. Victima nu a avut nicio sansa si a murit pe loc. Localnicii sustin ca femeia avea probleme psihice si de mai multe ori a fost vazuta traversand strada prin loc nepermis pe timp de noapte sau pe timp de zi. Din pacate, de aceasta data acest obicei i-a fost fatal. Politistii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa pentru a stabili imprejurarile in care s-a produs acest accident.

Sursa: Lugoj Info.ro

