Fermierii din Nădlac își distrug grâul”. ”Bunicul are 83 de ani, dar nu a mai întâlnit așa ceva!”

Fermierii din Nădlac își distrug grâul”. ”Bunicul are 83 de ani, dar...

Seceta pedologice extremă a compromis grâul în proporție de 50 – 60% de aceea mai mulți membri ai Cooperativei Fermierul nădlăcan din județul Arad au început să-și “distrugă” cu propriile utilaje culturile.

La fel s-a întâmplat și cu floarea soarelui, care a fost întoarsă în proporție de 50% din cauza rățișoarei (tanymecus), fiindcă Uniunea Europeană a interzis tratamentelor semințelor cu neonicotinoide.

”Bunicul are 83 de ani, dar nu a mai întâlnit un an în care să fie întors grâul în primăvară. Frații la grâu au început să moară în urmă cu o lună, iar acum se usucă tija principală și spicul.

Chiar dacă ar veni ploaia, nu ar mai avea niciun efect pozitiv asupra grâului. La floarea soarelui situația este la fel de dezastruoasă. Cultura a fost întoarsă în proporție de 50% din suprafața însămânțată. Fiindcă UE a interzis tratamentul cu neonicotinoide, am avut un atac masiv de rățișoară”, a declarat Kelo Milan, președintele cooperativei..

Fermierii susțin că o soluție în lupta cu seceta este ca statul să permită ca organizațiile de udători nou înființate să poată accesa fonduri europene din 2021.

Astfel, vor putea construi sisteme de irigații. Organizațiilor de udători nou înființate nu li se permit să acceseze fonduri. Fermierii așteaptă și despăgubiri în acest an.

”E dramatic când ai muncit jumătate de an și nu reușești să scoți nici ceea ce ai cheltuit. La mine jumătate din suprafața de grâu este distrusă din cauza secetei. Preconizăm o producție medie la grâu de 2-3 tone în acest an, de pe suprafețele care nu sunt întoarse.

De asemenea, am dori ca măcar jumătate din cheltuielile făcute pe cultura grâului să le putem recupera, fiindcă vor fi mulți fermieri care nu își vor permite să reînceapă noile culturi în toamnă. De unde să își plătească datoriile, dacă nu vor putea face niciun profit? Și anul trecut am avut probleme cu grâul, dar nu ca în acest an.

Sperăm ca măcar porumbul să se facă astfel ca din profit să recuperăm găurile”, a mai spus Milan.

