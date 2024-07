Festivalul Codru ar putea avea loc în fosta Grădină Zoologică din Timișoara

După scandalul iscat de decizia de a muta festivalul CODRU, din Pădurea Bistra, în Parcul Central din Timișoara, Primăria Timișoara face un pas înapoi și caută altă locație potrivită pentru acest eveniment. Sute de timișoreni s-au raliat pentru a nu permite aducerea haosului în inima orașului și punerea în pericol unul dintre cele mai frumoase parcuri din Timișoara.

Mai mulți reprezentanți din primărie s-au deplasat în locația fostei Grădini Zoologice, împreună cu un reprezentant al celor care organizează festivalul Codru. S-a luat legătura inclusiv cu conducerea uneia din societățile care gestionează spațiile verzi din oraș.

”Rămâne de văzut în ce măsură se vor putea realiza lucrările de amenajare în timp util pentru a se putea ține festivalul în această locație.

M-aș bucura să reușească! Cred în continuare ca spațiul fostei Grădini Zoologice trebuie redat timișorenilor, cel puțin, într-o primă etapă, pentru evenimente socio-culturale.

Eu încă din septembrie 2022 am încercat să conving conducerea primăriei să realizăm niște lucrări minime cu societățile aflate in subordinea municipiului.

Scopul? Cel puțin într-o primă etapă, zonă de petrecere a timpului liber in natură, recreere si organizare de evenimente socio-culturale.

La inițiativa mea, am mers împreună cu primarul si reprezentanți din primărie in incinta fostei grădini zoologice si am discutat despre lucrările necesare.

Din păcate, într-un final, lucrările nu s-au realizat…

Văzând că spațiul se degradează pe timp ce trece, după un an, in iulie 2023, am înregistrat la primărie o Notă de fundamentare, draft-ul proiectului de hotărâre și Anexa cu lucrările care se impun a fi realizate în vederea redeschiderii incintei fostei Grădini Zoologice.

Nu am avut succes nici anul trecut, proiectul de hotărâre fiind picat la vot!

În concluzie, bine ar fi să se înceapă lucrările și să se amenajeze acest spațiu generos din toate punctele de vedere, pentru organizarea acestui festival sau pentru alte evenimente viitoare”, spune consilierul local Roxana Iliescu.

La sfârșitul lunii trecute, în Comisia de Avizare a Adunărilor Publice, Inspectoratul Județean de Poliție Timiș, Inspectoratul Județean de Jandarmi Timiș și Poliția Locală Timișoara au fost împotriva autorizării desfășurării Festivalului Codru în Parcul Central.

