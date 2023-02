Festivalul Filmului Francez, la Timișoara și în alte 12 orașe

Cea de-a 27-a ediție a Festivalului Filmului Francez în România se va desfășura în perioada 15-26 martie la București și în alte 12 orașe din țară: Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Arad, Brașov, Brăila, Constanța, Craiova, Sfântu Gheorghe, Sibiu, Suceava și Târgu Mureș.

La Timișoara, mult așteptatul festival va avea loc între 16-23 martie, la Cinema Victoria (str. Ciprian Porumbescu, nr.2) și la Universitatea de Vest din Timișoara (Bd. Vasile Pârvan, nr.4).

Prin alegerea temei acestei ediții, „Cinéma, mon amour / Cinema-ul, dragostea mea”, festivalul își afirmă o dată în plus sprijinul pentru cinematografele din România, care se află de mulți ani într-o situație dificilă.

Sărutul de pe afiș este o trimitere la Jean Eustache, unul dintre cei mai mari cineaști francezi. Festivalul va prezenta două dintre filmele sale în copii restaurate: „Mes petites amoureuses” și „La maman et la putain”. „La maman et la putain,” opera de artă a cinema-ului francez, un adevărat diamant negru al celei de-a șaptea arte, a primit Marele Premiu al Juriului la Festivalul de la Cannes în 1973.

Pentru a marca cei 30 de ani de când România este membru al OIF, organizația care promovează limba franceză, multilingvismul și diversitatea culturală, festivalul include în premieră în programarea sa secțiunea Pépites francophones, o selecție de filme prezentate la cele mai importante festivaluri internaționale. În această selecție au fost incluse filme precum „La ligne” de Ursula Meier, o producție franco-elvețiană selectată la Berlinale 2022, care spune povestea unei familii disfuncționale.

În același context al celebrării francofoniei, festivalul va găzdui, în parteneriat cu TV5 Monde, canalul internațional francofon, lansarea în România a platformei de streaming francofone și complet gratuite TV5MONDEplus: https://www.tv5mondeplus.com/fr , în prezența directorului general TV5 Monde, Yves Bigot. Pentru a arăta diversitatea și creativitatea culturilor francofone din întreaga lume TV5MONDEplus oferă conținut exclusiv în limba franceză și pentru a se adresa direct publicului român, româna devine cea de-a șasea limbă de subtitrare integrată platformei.

Pe lângă noutațile acestei ediții, festivalul își păstrează și secțiunile tradiționale: Panorama filmelor anului, Competiția tinerelor talente – lungmetraj și Competiția tinerelor talente – scurtmetraj.

Secțiunea Panorama, secțiunea emblematică a festivalului, va prezenta 10 filme ce au înregistrat un succes deosebit în ceea ce privește aprecierea publicului și a criticii din Franța, în 2023. Printre ele se numără „L’innocent” de Louis Garrel, o comedie polițistă prezentată în afara competiției la Festivalul de la Cannes 2022 sau „Saint Omer” de Alice Diop, Leul de Argint la Festivalul de la Veneția 2022, o peliculă foarte apreciată de critica internațională de film. Competiția tinerelor talente – lungmetraj pune în valoare, ca în fiecare an, filme de debut ale unor tineri regizori. Acestea intră în cursa pentru Premiul publicului: o bursă de 1000 euro oferită de Institutul Francez din România. Printre lungmetrajele prezentate se numără „Mourir à Ibiza” de Anton Balekdjian, Mattéo Eustachon și Léo Couture, un film subtil și emoționant despre prietenie, și „Astrakan” de David Depesseville. Acesta din urmă a făcut parte din competiția Festivalul de la Locarno, în 2022, și este o explorare a copilăriei într-un ton naturalist și oniric. Competiția tinerelor talente – scurtmetraj prezintă publicului român cinci scurtmetraje ale unor tineri cineaști care au cucerit inimile publicului festivalurilor din Franța. Un juriu format din trei critici de film – Iulia Necșulescu, Codrin Vasile și Ștefan Ristea – va alege câștigătorul competiției. Premiul constă într-un sejur la Résidence de Poche a Institutului Francez din România la București: un cadru ideal în care cineastul câștigător va putea să dezvolte un proiect de lungmetraj.

Pentru al doilea an consecutiv, Festivalul își extinde componența profesională prin organizarea unei dezbateri pe tema: Care este viitorul sălilor noastre de cinema? Cineaști, producători și distribuitori vor discuta despre starea actuală a cinematografelor și vor încerca să găsească soluții posibile pentru creșterea numărului de cinematografe din România. Discuția va fi organizată în parteneriat cu publicația Films in Frame. În acest context, va fi prezentă la București o delegație a École nationale supérieure des métiers de l’image et du son (Fémis) – cea mai importantă școală de film din Franța.

Festivalul Filmului Francez este organizat de Institutul Francez din România la București, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara și co-organizat de: Centrul Municipal de Cultură Arad, Alianţa Franceză Braşov, Cinefeel Brăila, Centrul Multifuncţional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin” Constanţa, Inspire Cinema Craiova, Arta by Cityplex Sfântu Gheorghe, Teatrul Naţional Radu Stanca Sibiu, Alianța Franceză Suceava și Asociaţia K’Arte Târgu Mureş

Prezentat de Orange

Partener : Groupama

Parteneri instituționali : Ambasada Confederaţiei Elveţiene în România, Ambasada Canadei în România, Ambasada Republicii Armenia în România, Forumul Cultural Austriac București, Ars Electronica

Parteneri media : TV5 Monde, Phoenix Media, RFI România, Europa FM, Radio România Cultural, Radio România Internațional, IQads, Smark, Agerpres, RADOR, Observator Cultural, Ziarul Metropolis, Zile și Nopți, Cinemap, Acoperișul de sticlă, Film Menu, Munteanu Recomandă

Comentarii

comentarii