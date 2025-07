Festivalul Înghețatei Bune – Peste 10.000 de inimi din Timișoara s-au unit pentru Casa InimiiLor

În weekendul 27–29 iunie, la Muzeul Satului Bănățean, a avut loc Festivalul Înghețatei Bune – un eveniment caritabil organizat de Asociația ”Inima Îți Vorbește”, care a transformat un simplu desert într-un simbol al generozității, al vindecării și al bucuriei împărtășite.

Timp de trei zile, mii de oameni – copii, părinți, voluntari, artiști, oficiali și sponsori – au devenit parte dintr-o poveste cu suflet. O poveste în care înghețata a adus zâmbete, iar faptele bune au adus speranță.

Sub simbolul Regatului Înghețatei Bune, conduși de Regele Gelato și Regina Răcorica, participanții au pășit într-o lume fermecată în care fiecare faptă bună a fost răsplătită cu o ștampilă în Pașaportul Festivalierului și, în final, cu titlul de Cavaler al Binelui.

Am râs, am dansat, am cântat cu Andia, The Urs, Gașca Zurli, Alexandra Ușurelu și mulți alți artiști care au urcat pe scena zâmbetelor. Am lansat baloane cu vise, am lăsat mesaje de încurajare, am împărțit îmbrățișări și am învățat că atunci când faci bine, se simte până în cer.

Dar cel mai important, am reușit împreună.

”Timișoara a dovedit că are inimă. Că poate să simtă, să dăruiască și să vindece. Vă mulțumim, din inimă, tuturor celor care ați fost parte din această minune. Pentru fiecare copil căruia i-am oferit o zi în care s-a simțit văzut, iubit și protejat – a fost un pas spre o viață mai bună” a declarat Angela Drăghia, președintele Asociației ”Inima Iși Vorbește”.

În cele 3 zile de Festival al Înghețatei Bune, datorită vouă – oameni cu suflet mare – am strâns:

🍦 54.000 EURO – din donații, activități și contribuții din timpul festivalului

❤️ 30.000 EURO – din donațiile premergătoare festivalului

✨ Total: 84.000 EURO pentru Casa Inimiilor – viitorul spațiu terapeutic destinat celor 70 de copii din grija Asociației Inima Îți Vorbește.

Acești bani înseamnă mai mult decât o sumă.

Înseamnă șansa la vindecare, siguranță și iubire pentru copiii care au trecut prin traume greu de imaginat.

Festivalul s-a încheiat, dar impactul lui abia începe.

