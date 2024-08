Festivalul Internaţional de Folclor „Ana Lugojana”  ediția a XVI-a

Primăria Lugoj și Casa de Cultură „Traian Grozăvescu” organizează, în perioada 14-17 august, cea de-a XVI-a ediţie a Festivalului Internaţional de Folclor „Ana Lugojana”. La aceată ediție participă cinci formații folclorice din străinătate (Mexic, Turcia, Ucraina, Serbia și Macedonia) și 14 din România: Ballet Folklorico Tlaneci del Instituto Tenologico de Boca del Rio – Mexic, Folk Dance Group „Hacettepe Universitesi Halk Oyunlar Toplulugu” – Turcia, Fol Dance Regional College „Kremenchu Humanitarian and Technological Academy Named after A.S. Maarenko” – Ucraina, The Folk Dance Group „Vuk Karadzic” – Serbia, Folk Dance Group „8th October” – Kriva Palanka – Macedonia, Ansamblul „Romanați” – Caracal, Ansamblul Folcloric „Hațegana” – Hunedoara, Ansamblul „Armenișana” – Armeniș, Anasamblul Folcloric „Ghiocelul” – Giroc, Ansamblul Folcloric ”Veselia” – Deta, Ansamblul Folcloric ”Zestrea Gugulanului” – Caransebeș, Ansambblul Folcloric ”Doina” – Sânnicolau Mare, Ansamblul Folcloric Sârbesc „Sveti Sava” – Sânnicolau Mare, Ansamblul ”Sânziene Bănățene” – Giarmata Vii, Ansamblul „Laleaua Pestriță” – Nițchidorf, Ansamblul „Junii Gugulanilor” – Cransebeș, Ansamblul „Voitegeana” – Voiteg, Ansamblul de Cântece și Dansuri Pădurenești „Leleșe” – Hunedoara și Ansamblul Folcloric „Lugojana” – Lugoj. Miercuri, 14 august, în deschiderea festivalului, pe scenă vor urca și îndrăgitele soliste Dana Gruescu Brestovicean, Mihaela Petrovici, Liliana Laichici și Andreea Voica. Spectacolele vor avea loc pe platoul Casei de Cultură a Sindicatelor din centrul municipiului Lugoj.

