Festivalul Internațional “Veterani”, timp de două zile, la Lugoj

Municipiul Lugoj va găzdui, la sfârșitul acestei săptămâni, cea de-a V-a ediție a Festivalului Internațional “Veterani”, organizat de către Asociația FOA – Fusion of Arts, printr-un proiect finanțat din bugetul local al municipiului Lugoj. Festivalul este dedicat contelui Federico Veterani, un erou al Lugojului, care și-a dat viața pentru apărarea orașului de invazia otomană. Manifestările vor debuta vineri, 23 septembrie, la Casa Armatei, unde, de la ora 12, va avea loc o prezentare de cărți istorice, personaje de poveste și eroi, susținută de Vasile Lupașc Sfinteș, sub genericul „Istorie, artă și personaje de poveste”. De la ora 18:30, la Teatrul Municipal „Traian Grozavescu”, va avea loc spectacolul „Canzoneta unei nopți de toamnă”, o producție a Asociației SmartArt și BES România, avându-I ca protagoniști pe soprana Maria Mădălina Constantin, tenorul Liviu Indricău, baritonul Iordache Basalic și basul Alin Horia Mânzat. De la ora 20, la Centrul de Tineret, vor avea loc ateliere muzicale și un concert, susținute de Angelo Iancu, Larisa Danciu, Maria Cristina, Maria Jipa, Don Stage & Enzo Vallicelli (Italia). Sâmbătă, 24 septembrie, de la ora 1:330 va avea parada costumelor medievale, pe traseul: Universitatea Europeană Drăgan – Splaiul 1 Decembrie 1918 – Pasarela Cotu Mic – Splaiul Tinereții, Podul de Fier – strada Unirii – Piața Iosif Constantin Drăgan – strada Andrei Șaguna – Piața Victoriei – strada 20 Decembrie 1989 – Universitatea Europeană Drăgan. Manifestările vor continua la Universitatea Europeană Drăgan, de la ora 17:30, cu Photo Time FOA și un moment de dans medieval, iar de la ora 18, cu momente artistice și muzicale, susținute de Mary and The Gang, Don Stage & Enzo Vallicelli (Italia), Spring Time Band 2.1, Infinit Arts, Lupus Dacus. În încheiere, de la ora 21, va avea loc un spectacol pirotehnic – Ignis, marca Amor Flammis, care va aduce spectatorii în lumea mistică a focului.

