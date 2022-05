Festivalul Launmomentdat în parc – 20 de artiști autohtoni, în Parcul Regina Maria din Timişoara

Festivalul Launmomentdat în parc revine între 10 şi 12 iunie 2022 în Parcul Regina Maria din Timişoara. Programul se va desfăşura între orele 12:00 şi 23:00, iar intrarea va fi liberă.

Pe cele 3 scene ale festivalului vor urca 20 de artiști autohtoni deja bine cunoscuți și îndrăgiți de către timișoreni. Publicul va fi ghidat în pași de dans de către DAVID LAZĂR, DESOLATE MOORS, DUBASE, DUDEWITHVINYL, JON JITSU, MAICA-TA, MIGHTY BOOGIE, MIHU, MINI ZUCCHINI, MITSUBITCHI, MI-TZU, NOEMI, OCVCP, RIOT199, G. ROBOTEL, SILVANA, ULTIMII OAMENI, VIRGIL, WHO:RATIO și ZO.

Mighty Boogie reprezintă unul dintre cei mai buni DJ de muzică jungle şi drum and bass din România, fiind influenţat de evenimentele organizate pe la începutul aniilor 2000, de către pionierii AnonimTM şi TMBase. Încă de atunci, şi-a manifestat dragostea şi curiozitatea pentru muzică prin achiziţionarea unui set de pickupuri şi colecţionarea de vinyluri cu muzică reggae, hip hop şi drum and bass.

Mitsubitchi e născută într-un discodrom și crescută pe ringurile de dans din Cluj. Misiunea ei supersonică este sfidarea barierelor muzicale. Ea se folosește de toate armele sonore pe care le are la dispoziție, de la disco sau dream trance. Cei 8 ani alături de Pițipoance Întunecate și Waves With No Ends i-au colorat universal muzical cu nuanțe synth, EBM și post-punk.

Zo, născut în Hunedoara și stabilit în Cluj-Napoca, după ani de activitate ca organizator de evenimente, și-a lansat cariera de Dj. El mixează linii de bass din genuri precum garage, dubstep și bass. A participat la festivaluri importante din țară și a împărțit scena cu Mungo’s Hi Fi, Kaiju, Sukh Knight, Subcarpați și mulți altii.

Launmomentdat în parc face parte din programul Timișoara2023 – Capitală Culturală Europeană și este finanțat de Primăria Timișoara prin Centrul de Proiecte.

Launmomentdat în parc este un festival internațional născut în 2016 în Timișoara, care propune o simbioză între muzică, artă, teatru și film.

Comentarii

comentarii