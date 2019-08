Festivalul Medieval al Castelului Huniade. Competiții de lupte cu arme reale, bucătărie medieval și concerte, la Timișoara

Muzeul Național al Banatului împreună cu Consiliul Județean Timiș organizează prima ediție a Festivalului Medieval al Castelului Huniade. Astfel, în perioada 9 – 11 august, spectatori de toate vârstele sunt invitați la ineditul eveniment care va reînvia, timp de câteva zile, atmosfera Evului Mediu.

Festivalul Medieval al Castelului Huniade a fost creat pe de o parte din dorința de celebrare a istoriei, dar și din ideea de a ne transpune, pentru câteva zile, într-o lume fascinantă a poveștilor cu domnițe, cavaleri ori meșteșugari iscusiți, un timp al onoarei și frumosului, îmbinat cu tradiții, muzică, dans și bucate alese.

Pentru prima dată la Timișoara, un veritabil festival medieval va aduce taberele celor mai corecte, din punct de vedere istoric, ordine și companii de reconstituire a epocii medievale.

Războinici din trei țări vor participa la competiții de luptă cu arme reale, dar și la marea reconstituire a Bătăliei de la Vadul Nisipurilor, în care s-a scris destinul Banatului, în urmă cu un mileniu. (În anul 934 a avut loc una din cele mai mari înfruntări militare între armatele voievozilor pământeni și oștile maghiare. Voievodatul ducelui Glad, care avea în stăpânire în secolul al X-lea mare parte din actualul teritoriu al Banatului a fost atacat de armatele conduse de comandanții Zuard și Boyta, bătălie descrisă de notarul anonim al regelui maghiar Bela al III -lea în Gestahungarorum și plasată în locul numit Vadum Arenarum / Vadul Nisipurilor, pe teritoriul actual al comunei Foeni.)

Festivalul va găzdui și un concurs internațional de bucătărie medievală, unde accentul se va pune în egală măsură pe arome și gust, dar și pe corectitudinea istorică a rețetelor: Ospățul lui Athum. Inclusiv bucătăriile în care se va prepara mâncarea sunt amenajate după tipicul medieval. În final, bucatele vor fi prezentate și degustate în cadrul unui banchet / ospăț.

Spectacolele artistice aduse pe scena festivalului sunt și ele premiere pentru Timișoara. Un spectacol de teatru pirotehnic însoțit de muzică live va reînvia povestea mitologică a fierarului legendar Volundr. (Una din cele mai vechi povești păstrate în mitologia Europei, cea a fierarului legendar din vremea valkyriilor, se regăsea și pe teritoriul României, fiind transmisă, de-a lungul generațiilor prin viu grai. Acum aceasta va fi istorisită de muzicienii grupului Peregrinii și de actorii teatrului pirotehnic Deep6 Project într-un spectacol vizionar de muzică și foc – un poem despre furie și trădare, cruzime și curaj, o saga veche din evul întunecat, luminată de flăcări și îmbrăcată în vechi cântece.)

De asemenea, vor fi concerte fantasy-folk și mistice care vor anima atmosfera festivalului.

Festivalul Medieval al Castelului Huniade se va desfășura timp de trei zile, în vechiul parc al castelului din Piața Huniade. Parada de deschidere va porni la lumina făcliilor vineri, 9 august, de le ora 21:30 și va străbate aleile pietonale ale Cetății.

Participanți: grupurile de reconstituire istorică Hrafnabroethr, Compania Dragonului, Compania Ursului Brun, Deus Vult, Beli Orlovi, ȘoimanArt, Kmeňový zväz Borivoj, Cercul Vânătoresc ”Sf. Hubert”, grupurile artistice Irdorath, Peregrinii, Deep6 Project și Pastiche.

Evenimentul se va desfășura conform următorului program detaliat:

Vineri

21:30 – Parada cu făclii – deschiderea festivalului pe următorul traseu: Parcul Castelului – str. Alba Iulia – Piața Libertății – str. Alecsandri – Piața Unirii – Piața Țarcului – str. Savoya – Piața Libertății.

Sâmbătă

10:00 – Trezirea la viață a taberelor medievale, prin:

• deschiderea atelierelor de ceramică, curelărie, pictură, fierărie și întreținere de arme și armuri;

• meșteșugul textilelor, croitorie, broderie, imprimare de țesături;

• scriptorium: prelucrare de pergament și hârtie, caligrafie;

• jocuri de societate medievale;

• tir cu arcul.

12:00 – Animație Peregrinii

12:30 – Prezentare Hrafnabroethr

13:00 – Aromele Evului Mediu: deschiderea concursului internațional de bucătărie istorică

13:30 – Prezentare Hrafnabroethr și Borivoj (SK)

14:00 – Competiția de luptă pe puncte

15:00 – Animație Peregrinii

15:30 – Cercul Vânătoresc Sfântul Hubert – Introducere în lumea vânătorii medievale 16:15 – Prezentare Hrafnabroethr

16:45 – Competiția internațională de luptă pe pod (Bridge Fight 5 vs 5)

18:00 – Aromele Evului Mediu: Ospățul lui Ahtum – prezentarea bucatelor în cadrul reconstituirii unui banchet medieval, jurizarea concurenților, muzică medievală cu Peregrinii, dans.

19:00 – Reconstituire istorică: Bătălia de la Vadul Nisipurilor

20:30 – PASTICHE – SUFLETUL CODRULUI Un spectacol inspirat din vechile basme și datini, prezentat de o trupă ce-și croiește drumul artistic prin compoziții muzicale proprii cu aer de legendă și ritmuri energice.

21:15 – IRDORATH LIVE Cultura Europei vechi, păstrată în muzică și incantații, este punctul de plecare al concertului exploziv al trupei IRDORATH, o avalanșă fantasy-folk cu accente medievale și gotice.

22:00 – PEREGRINII & DEEP6 – VOLUNDR, LEGENDA FĂURARULUI Una din cele mai vechi povești păstrate în mitologia Bătrânului Continent, cea a fierarului legendar din vremea valkyriilor, este istorisită de muzicienii de la Peregrinii și actorii teatrului pirotehnic Deep6 Project într-un spectacol vizionar de muzică și foc – un poem despre furie și trădare, cruzime și curaj, o saga veche din evul întunecat, luminată de flăcări și îmbrăcată în vechi cântece .

DUMINICĂ

10:00 – Trezirea la viață a taberelor medievale, prin:

• deschiderea atelierelor de ceramică, curelărie, pictură, fierărie și întreținere de arme și armuri;

• meșteșugul textilelor croitorie, broderie, imprimare de țesături;

• scriptorium: prelucrare de pergament și hârtie, caligrafie;

• jocuri de societate medievale;

• tir cu arcul.

11:00 – Animație Peregrinii

11:30 – Arena Arcașilor (Concurs de tir cu arcul și ArcheryTag)

12:30 – Infanteria Evului Mediu: formații și tehnici de luptă (prezentare Compania Dragonului, Compania Ursului Brun, Deus Vult, Beli Orlovi, ȘoimanArt)

13:30 – Animație Peregrinii

14:00 – Jocuri Războinice (Banca, Lupta Oarbă, Cercul Onoarei, Cercul Trădării, Cercul Apocalipsei)

15:30 – Gala HMB : Halebarde, Spadă Lungă, Spadă și Scut

17:00 – Reconstituire istorică: Cruciada Târzie, Buhurt All vs All

