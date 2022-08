Festivalul Rod 2022, în Blașcovici sau pe strada Polonă din Timișoara, sub forma unei caravane culturale

La granița dintre centru si periferie, Festivalul Rod este gândit sub forma unei caravane culturale care facilitează comunităților puțin ofertate din acest punct de vedere, accesul spre cultură.

A treia ediție a Festivalului Rod aduce filmul, teatrul independent, fotografia de artă în fața publicului larg, în cartierele orașului dar și în comunitățile mai puțin favorizate, în fața persoanelor cu dizabilități și a persoanelor private de libertate. Principala misiune a Rod Festival este dezvoltarea de noi audiențe prin stabilirea unei punți de legătură între publicul care nu are acces sau nu consumă conținut cultural și sectorul cultural în totalitatea sa. Rod Festival își propune să reducă decalajul dintre un „Centru” generic, supraofertat cultural și o „Periferie” imaginară, care de multe ori nu corespunde cu cea geografică.

Florin Iepan, președintele DocuMentor: „Km zero al culturii Timișoarei poate fi foarte bine lângă pasarela din Blașcovici sau pe Strada Polonă, la marginea de vest a orașului, de ce nu?”

Vineri 5 august, Festivalul Rod revine in cartierul Blașcovici, in zona străzii Cosmonauților, loc deja cunoscut de către locuitori, cu o premieră. Cu sprijinul Filarmonicii Banatului din Timișoara , Marta Chiș/vioara si Mihaela Faur/harpa vor prezenta un recital care va începe la ora 20:00. Pe lângă programul muzical, intervenția culturala in Blascovici va cuprinde proiecția anime-ului Belle si expoziția de fotografie Diana Bilec și Oana Stoian, unde toți cei care se regăsesc in pozele expuse le pot duce acasă. Accesul este gratuit.

Sâmbătă 6 august, Festivalul Rod se întoarce pe strada Polonă, la terenul de sport din proximitate. Premiera pentru locuitorii din Polonă va fi recitalul prezentat de către PERCUTISSIMO – Amelia Trifu, Patrick Cojerean, Sergiu Catana, cu sprijinul Filarmonicii Banatului din Timișoara. Recitalul va începe la ora 20:00. Intervenția culturală din Polonă va cuprinde proiecția animației Belle, cât și expoziția de fotografie Oliver Merce, de unde doritorii pot pleca acasă cu fotografiile expuse. Intrarea este libera.

Comentarii

comentarii