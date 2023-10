Festivalul Simultan, dedicat artelor interdisciplinare, revine în Timișoara cu o nouă ediție, în perioada 5-8 octombrie 2023, având ca temă centrală “Oscilații: Lucruri de reținut”. Astfel, Muzeul Corneliu Miklosi și fostele ateliere ale Societății de Transport Public Timișoara vor fi unite fizic și conceptual în cadrul aceluiași eveniment.

Constituit anual în jurul unei tematici, festivalul Simultan își propune să exploreze și să pună în discuție diverse aspecte ale societății și ale vieții individuale influențate de tehnologie, să evidențieze modul în care artiștii răspund provocărilor vremurilor noastre și modul în care percep schimbările și își imaginează viitorul.

Deschiderea oficială va avea loc joi, 5 octombrie, de la ora 18:00 la Muzeul Corneliu Miklosi, Take Ionescu, 83.

Program

Organizatorii vă invită să vă alăturați unui program de patru zile care va include performance-uri sonore și audio-vizuale live, proiecții de artă video și expoziții. Programul complet și mai multe informații sunt disponibile pe site-ul www.simultan.org/2023

Performance-uri audio-vizuale / 5-8 Oct. / Muzeul Corneliu Miklosi

Această secțiune aduce la Timișoara 12 proiecte inedite ce aparțin unor artiști activi în domeniul artei sonore și pe scena muzicii experimentale. Lista completă este aici.

Joi, 5.10

De la 20:00, artista sonoră Ioana Vreme Moser vă invită la o lectură performativă, intitulată Screaming Minerals care ne ghidează urmărind ascensiunea tehnologiilor informaționale și declinul lor ecologic. Screaming Minerals pune în scenă o orchestră de instrumente sonore, care funcționează pe baza unor tranzistori construiți din deșeuri. Zgomote și tonuri noi apar în momentul în care pietrele radiosensitive și bucățile de metal sunt zgâriate cu ace. Conferință susținută alături de participanții workshop-ului Sizzling Semiconductors: Tudor Alin, David Ardelean, Iulia Bolbotină, Delia Costea, Andrei Ene, Alexandra Gîrbea, Emilia Mihuț, Ioana Fabiola Pascu și Elvisey Pisică.

De la 21:00, compozitoarea și artista sonoră Dorit Chrysler prezintă extrase live din lucrarea sa “Calder Plays Theremin”, alături de proiecții audio-reactive cu laser și video analog realizate de artistul vizual Alberto Novello.

De la 22:00, Ana Fosca, o artistă ce provine din scena undergroundului danez, prezintă albumul Poised at the edge of structure, o compoziție în jurul modelelor ciclonice ale forțelor opuse, zgomotului arzător și dronei amenințătoare.

Vineri, 6.10

De la 20:00, compozitoarea și artista sonoră Svetlana Maraš, propune o interpretare live utilizând o varietate de controlere fizice.

De la 21:00, programul continuă cu Successive Actions. Simon Whetham folosește sunetul ambiental și o varietate de metode și tehnici pentru a obține fenomene sonore adesea neobservate și obscure.

Seara se încheie cu performance-ul live al artistei JacqNoise care începe de la 22:00. Aceasta explorează intersecțiile ritmurilor în compozițiile sale, deconstruind sunete pentru a înțelege teme simfonice.

Sâmbătă, 7.10

De la 20:00, va avea loc un performance live al artistului Thomas Ankersmit care folosește exclusiv Serge Modular (unul dintre cele mai puternice și versatile instrumente electronice ale erei analogice), fără efecte digitale sau alte echipamente.

De la 21:00, programul va continua cu un performance live al legendarului Ilpo Väisänen. Acesta generează sunete și peisaje sonore folosind în principal cele mai simple dispozitive, cum ar fi claviaturi analogice și alte oscilatoare construite de el.

De la 22:00, Cosmin Nicolae, împreună cu Simina Oprescu și Matei Băcanu, pun întrebări cu o nuanță diasporică, într-o călătorie sonoră și vizuală plină de rezonanțe. Experiența audio-vizuală Map x Territory îmbină compoziții originale cu iterații generative și electro-acustică live – mereu unice, niciodată de repetat.

Duminică, 8.10

Programul începe de la 20:00 cu un performance live al artistului și compozitorului sonor Robert Piotrowicz care explorează abstractitatea sunetului subiectiv.

De la 21:00, programul va continua cu un performance live al artistei Jasmine Guffond, care chestionează impactul tehnologiei asupra identității umane. Jasmine este însoțită de ilan katin un artist cu o abordare non-figurativă în desen, performance-uri vizuale live și, uneori, experimente în domeniul instalațiilor.

Programul din 2023 se încheie cu un live performance al duo-ului HÄK / Danzeisen, de la 22:00. Bernd Norbert Würtz alias hÄK operează sintetizatoare modulare, circuite autosudate și butoane de control. Philipp Danzeisen cântă la un set de tobe îmbunătățit cu triggere și senzori. Acești doi poli sunt legați de un tot interdependent în care are loc un dialog muzical constant.

Proiecții de artă video & Instalații / 5-8 Oct. / Muzeul Corneliu Miklosi & Fostele ateliere STPT

La Muzeul Corneliu Miklosi veți putea descoperi expoziția centrală ce cuprinde o selecție de artă video formată din 51 de lucrări propuse de artiști din întreaga lume, strâns legate de tema din acest an a festivalului și selectate în urma unui apel deschis. Lista completă aici.

Acesteia i se adaugă o serie de instalații, realizate în parteneriat cu alte inițiative și organizații. La Muzeul Corneliu Miklosi vă așteaptă instalația sonoră Amnezie Minerală de Ioana Vreme Moser, Welcome to the Relative End of the Road Not Taken!, o instalație artistică anti-interactivă creată de Andrei Dinică, Mihai Drăgan și Sabina Suru, coordonat de Marginal și Land under wave – Andreea Medar și Mălina Ionescu, coordonat de Obsolete Studio.

La fostele ateliere STPT, sunt pregătite instalațiile Edge of Chaos de Michal Mitro, AIO all in one, dezvoltată de Asociația Prezent Continuu și From bit to infrastructure – Neja Tomšič & Mihai Toth, coordonat de MoTA – museum of transitory art.

Proiectul face parte din Programul Cultural Național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în 2023” și este finanțat prin intermediul programului European Echoes, implementat de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, cu sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.

Organizat în parteneriat cu Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte.

