Festivalul ”Suflet de România”, organizat de Profi în poienița Domeniului Regal de la Săvârșin, a atras mii de cetățeni din Timiș, Arad, Bihor și Hunedoara

Mii de cetățeni veniți din județele Timiș, Arad, Bihor, Hunedoara și chiar din Cluj și Mureș au participat la cel mai mare târg al micilor producători locali, care a fost deschis sâmbătă 29 aprilie, intitulat Suflet de România organizat de Profi, în parteneriat cu Universitatea de Științele Vieții Regele Mihai I al României și Casa Regală.

Interesul oamenilor de a fi prezenți la acest eveniment a fost extraordinar de mare, fiindcă s-a desfășurat pe Domeniul Regal de la Săvârșin și a fost vizitat în prima zi chiar de Majestatea Sa, Margareta, Custodele Coroanei, și de ASR Principelui Radu.

“Astăzi, asistăm probabil cel mai mare dintre festivaluri, dintre târgurile de meșteșuguri și bunătăți românești tradiționale, mai mare și mai simbolic la care am participat. Bucurați-vă de această zi frumoasă că suntem împreună, aici, și de acum încolo vom încerca să fim tot împreună la cât mai multe asemenea evenimente fericite organizate din suflet românesc de Profi”, a fost mesajul ASR Principele Radu, de pe scena festivalului.

Astfel, ultimul weekend al lunii aprilie a adus pe Domeniul Regal de la Săvârșin festivalul Suflet de România, eveniment care încurajează artizanii României să se conecteze la comunitate și ajută locuitorii acestei țări să descopere micii producători locali, tradițiile și obiceiurile autentice ale satului românesc.

Festivalul Suflet de România le-a oferit participanților ocazia să călătorească într-un sat atemporal, în vremea tradițiile și obiceiurile autentice ale satului românesc și

șezătorilor de altădată, readuse în premieră la viață de Profi. În spațiul Domeniului Regal de la Săvârșin, în apropiere de Aleea Stejarilor Bătrâni, unii vechi de 400 ani, pentru un weekend, oricine poate să treacă prin experiența unei vizite în casele românilor care duc tradițiile de suflet mai departe: să le guste, să le trăiască, să le facă poftă să le transmită mai departe chiar ei. Mai mult, micii producători locali, susținuți de Profi, oferă spre vânzare produsele lor preparate tradițional, din ingrediente proaspete și sănătoase.

Încă de la intrarea în târg, cetățenii erau întâmpinați de următoarele mesaje emoționante. “OameniiDeLaProfi trăiesc împreună cele mai importante momente! BunătateaÎnainteDeToate! Respect! Responsabilitate! Onestitate! Be kind!”

“Punem suflet pe România, pentru că România la care visăm e construită cu suflet. Ia parte și descoperă cum poți pune umărul alături de Profi la construirea unei țări mai bune! Gesturile care contează, lucrurile cu suflet de care toți avem nevoie!”

De asemenea, fiind vorba de Suflet de România, tot la intrarea în târg, au fost prezentate panouri cu imaginile mai multor biserici și conace salvate de Profi de la degradare. Ambulanța pentru Monumente este un proiect care își propune punerea în siguranță a monumentelor istorice degradate din România cu ajutorul voluntarilor, meșterilor, specialiștilor și cu implicarea comunităților și autorităților locale. O mare parte din monumentele pe care s-a intervenit sunt proprietate publică.

Profi România susține istoria, cultura și tradiția și continuă să se implice în aceste minunate proiecte.

Pe alt panou se putea citi: “Suntem Profi singurul retailer românesc cu o prezență de peste 22 de ani în România! 94% dintre produsele de pe rafturile magazinelor noastre provin de la furnizorii din România!”. Tot acolo se mai puteau vedea domeniile de interes în care a investit și continuă să investească Profi cu următoarele sloganuri: Punem suflet în educație! Punem suflet în cultură! Punem suflet în patrimoniu! Punem suflet în comunitate! Punem suflet în inovație! Punem suflet în sport! Punem suflet în mediu! Punem suflet în natură care ne oferă atâtea motive să fim recunoscători!

Profi pune suflet în comunitate și deschide România autentică sub forma festivalului care a oferit un tur inițiatic în lumea satului, trecând prin Hanul Târgoveților, Târgul satului, Piața satului, Drumul Artizanilor și Ulița copiilor. Suflet de România a fost un loc de întâlnire cu micii producători locali și oferta lor, dar și cu filme românești valoroase, concerte susținute de Mircea Baniciu, Nicu Alifantis, Daniel Julean și Trupa Calendar, alături de ansambluri de muzică populară, dar și de muzică clasică, într-o îmbinare eclectică, în măsură să sublinieze complexitatea culturală națională.

În premieră, Cuptorul Regal, restaurat cu ajutorul Profi, a oferit pâine proaspătă vizitatorilor, una care adună în miezul său pufos zeci de ani de tradiție și istorie românească. Serele de legume, refăcute tot cu susținerea Profi, au putut fi vizitate în cadrul unui tur VIP, ocazie cu care s-a putut vedea una dintre împlinirile concrete ale acordului tripartit pentru susținerea producătorilor locali, încheiat în luna decembrie a anului trecut, de către Familia Regală a României, Universitatea de Științele Vieții “Mihai I” din Timișoara și lanțul de magazine Profi.

La deschiderea oficială a festivalului Suflet de România, pe 29 aprilie, de la ora 14, au fost prezenți Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei României și Principele Radu, împreună cu autoritățile județene și locale.

Evenimentul Suflet de România inițiat de Profi s-a dovedit un mare succes. A adus multă bucurie și lumină în sufletul miilor de participanți și în producătorii locali. Obiectivul festivalului Suflet de România este de a încuraja comunitatea să se conecteze la valorile autentice, gusturile bune și tradițiile satului românesc prin intermediul unor experiențe trăite într-un cadru natural în care este recreată lumea rurală așa cum e bine să fie cunoscută și de generațiile mai noi. Această inițiativă Profi este parte a acordului tripartit “Creștem Comunități”, semnat de către Familia Regală a României, Universitatea de Științele Vieții “Mihai I” din Timișoara și lanțul de magazine Profi pentru susținerea producătorilor locali și conservarea artizanatului autentic și tradițional românesc.

De asemenea, participanții la festivalului Suflet de România au putut beneficia de tururi ghidate, organizate gratuit, pentru a descoperi Biserica ”Sfinții Trei Ierarhi” din Troaș, cea mai veche biserică de lemn de pe valea Mureșului de jos, restaurată de Ambulanța pentru Monumente prin implicarea Profi. A fost construită inițial pe locul numit Buza Cărunții, la intrarea în sat, în anul 1770, iar pe la 1875 a fost mutată în mijlocul satului, pe Dâmbul Crucii, acolo unde se află și azi. Pictura din Biserica Troaș datează din 1812, iar întregul ansamblu se află pe lista monumentelor istorice.

„Uneori, merită să privim spre trecut pentru a însufleți viitorul la care visăm. Iar noi am ales viitorul în care creștem împreună valorile locale. A pune suflet în ceva nu înseamnă doar a face acel lucru cu pasiune, ci și a iubi rezultatul muncii tale la final. Iar acest rezultat poate fi o operă de artă, o mâncare bună, un om crescut cum trebuie sau chiar o comunitate faină. Oricare dintre aceste mici realizări, orice colțișor de natură nepoluată, fiecare obicei păstrat și fiecare legumă cu gust autentic, sunt mici părți din sufletul nostru colectiv. Fiecare e sufletul României”, a fost mesajul lui Călin Costinaș, director general adjunct Profi.

Astfel, pentru două zile, pe Domeniul Regal de la Săvârșin, Profi a adus la un loc oameni buni, care pun suflet în România, care caută să-i întâlnească pe artizanii autentici, să pătrundă în poveștile satelor românești și să continue povestea frumoasă a țării în care ne dorim să creștem și să ne dezvoltăm împreună.

Mesajul prof.univ.dr. Cosmin Popescu rector Universității de Științele Vieții Regele Mihai I al României Timișoara, de pe scena festivalului a fost:

“Reprezint aici comunitatea academică și studenții de la Universitatea de Științele Vieții Timișoara. Suntem în acest parteneriat de suflet, cu compania Profi, un parteneriat cu suflet făcut, parteneriat în care ca Universitatea noi avem onoarea să fim prezenți alături de Profi și Casa Regală. Mulțumesc Majestății Sale că ne-a primit aici pe Domeniul Regal și împreună cu întreaga comunitate academică să desfășuram activități și să fim implicați în acest amplu eveniment Suflet de România desfășurat cu prestigioasa companie Profi, să fim prezenți în acest loc minunat ce înseamnă Domeniul Castelului Regal de la Săvârșin.

Universitatea noastră se implică în asemenea evenimente, inclusiv cele legate de Casa Regală. Suntem mândri că purtăm ca și universitate de învățământ superior numele Majestății Sale Regele Mihai I al României. De câte ori avem ocazia, ne implicăm în asemenea manifestări de suflet. Apreciem foarte mult ceea ce organizează întotdeauna compania Profi pentru a veni în sprijinul producătorilor locali și a înțeles să sprijine și să investească în ceea ce reprezintă producătorul local.

În numele colegilor dascăli, în numele comunității academice de la Universitatea de Științe Vieții Timișoara și a studenților, mesajul meu este că susținem producătorii locali, susținem agricultura din România, susținem tot ceea ce este românesc, autentic și curat, iar prin implicarea noastră în cadrul acestui parteneriat cu Profi, mesajul nostru este clar: punem în suflet în tot ceea ce este românesc!”

Mesajul ASR Principele Radu:

“În câțiva mii de metri pătrați, se află toata suflarea românească! Acest eveniment s-a născut în urma parteneriatului dintre Universitatea de Științele Vieții și acest mare grup comercial Profi, care este prezent cu magazinele în foarte multe localități din România și mai ales in comunitățile rurale și care vrea să aducă în atenția societății amploarea, frumusețea și complexitate sufletului românesc.

Suntem privilegiați să fim împreună, aici, în această zi minunată, în poienița de la Parcul Castelului de la Săvârșin. Avem de fapt, aici, toată România, să spunem, așa cum și-ar fi dorit și Regina Ana și Regele Mihai dacă ar fi fost printre noi, acum. Coroana Regală reprezintă întreaga națiune română, tot ce are ea bun și frumos. Toate acestea aici se află și arată că suntem o națiune vie și plină de vitalitate și speranță”.

Mesajul Majestății Sale, Margareta, Custodele Coroanei:

“Toate acestea trebuie dezvoltate și promovate. Este și visul nostru de când am venit, aici, la Săvârșin, pe Domeniul Regal, în urmă cu 22 de ani. Atunci a fost foarte greu și am întâmpinat foarte multe greutăți. Există atâta energie și frumusețe în satul românesc și în comunitatea din Săvârșin, de aceea trebuie să fim uniți și să acționăm împreună, fiindcă numai așa suntem mai puternici și putem avea succes mai mult. Aceasta e ideea noastră, mesajul nostru. Alături de noi, a venit și compania Profi și Universitatea de Științele Vieții Regele Mihai I al României. Astfel, am reușit să formăm o echipă puternică și plină de vitalitate pentru a sprijini comunitățile, producătorii locali și satul românesc!”

Intrarea la festivalul Suflet de România a fost gratuită și deschisă tuturor.

Pentru Profi implicarea în comunitate este o tradiție căreia îi dedică timp și resurse, inclusiv Raftul cu Bunătăți Locale, cel mai amplu program de susținere a micilor producători locali artizanali. Primul Raft cu Bunătăți Locale a fost prezentat de Profi în septembrie 2022 la Festivalul de la Apoș, fiind urmat de introducerea lui în magazine din Cluj și Dâmbovița. La finalul lunii martie, Alba a devenit al doilea județ, după Bistrița, în care programul a fost implementat în acest an. În 2023, Profi își propune să aducă Raftul cu Bunătăți Locale cu specialități din carne, conserve, lactate, ouă, panificație, pește, produse apicole, legume și fructe în 10 zone ale țării și să reunească cel puțin 100 de producători locali.

Cu 28.000 de angajați în 1.659 de magazine proprii si partener prezente în 799 de localități urbane și rurale, Profi este cel mai mare angajator privat din România. PROFI SUPER, PROFI CITY, PROFI GO și PROFI LOCO, cele patru formate de magazin ale rețelei, desfac o gamă de 5.000 de produse apreciate de cei peste 1,2 milioane de clienți care își fac zilnic cumpărăturile în aceste magazine. Mai bine de 94% din aceste produse provin de la furnizori din România. Cifra de afaceri a rețelei, de 11,6 miliarde lei, plasează compania pe locul trei în retailul românesc.

