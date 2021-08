Festivalul tomatelor i-a adunat la Timișoara pe mai mulți producători din Banat cu soiuri din întreaga lume

Mai mulți producători de roșii din Banat, dar și din țară, au participat, sâmbătă, 14 august, la Festivalul Tomatelor 2021. Aceștia și-au expus în grădina Liceului Waldorf din Timișoara rezultatele muncii din acest an.

Prof. univ. dr. Radu Șumălan, cadru didactic la Universitatea de Ștințe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Regele Mihai al României, a venit cu o noutate. „Avem aici creația noastră de vârf de la USAMVB. E H9. Acesta este un hibrid obținuit prin încrucișarea unei tomate cherry negre cu o populație locală din Banat. A rezultat un astfel de hibrid care are fructele medii spre mici. Caracterul de cherry îl păstrează foarte bine, dar are o încărcătură mare pe chorchine. Este tolerant la boli, dar este cel mai gustos hibrid pe care noi l-am creat până acum. A fost degustat de trei ori în diferite sesiuni și a rezultat că este foarte gustos, luând aciditatea specifică roșiilor cherry și gustul dulce de la această populație locală din Banat”, a explicat prof. Șumălan.

Manifestarea se află la a patra ediție. Organizatoarea principală, Luminița Poujade, cu dublă cetățenie română și franceză, acum locuind în Cheglevici, județul Timiș, a reușit anul acesta să cultive 180 de varietăți, iar semințele au fost obținute de la prieteni din Europa, dar și din America sau Asia.

„Trebuie să le acorzi multe atenție atunci când faci răsadurile. E o treabă mai migăloasă. Roșiile îi atrag pe oameni, fiindcă sunt foarte gustoase sunt multicolore și de o frumusețe rară. Roșiile au o multitudine de gusturi care trebuie descoperite”, a spus Poujade.

Fermierul Ion Tiran, recunoscut drept „Ion cu rucola”, din Becicherec, județul Timiș, a venit cu șapte soiuri, mai mult sau mai puțin spectaculoase. Dintre aceste amintim: roșii sub formă de inimă de bou, roșii pară, roșii roze gigant sau roșii ananas. Unele sunt românești alte străine. „Am venit aici să ne expunem tomatele. Avem soiuri pe care le punem mai târziu și producem și răsaduri. Avem tomate românești omologate, dar și bulgărești gigant. Noi facem și răsaduri și avem certificat de conformitate. Sunt și producător de rucola în solar. Avem 500 de metri pătrați de solarii. Surplusul de roșii îl valorificăm în piața volantă de la stadionul din Timișoara sau de la Dumbrăvița”, a mărturisit Ioan cu rucola.

Ioan Turnea din Sacoșu Turcesc, județul Timiș, se ocupă cu legumicultura din 1992 și exploatează 800 de metri pătrați de solarii, unde produce roșii, castraveți, ardei sau varză, dar mai nou și-a cumpărat și câteva familii de albine și a devenit și producător de miere. „Eu cultiv cam de toate. Avem multe soiuri de roșii. De exemplu TomTim este omologat la USAMVB Timișoara, de domnul prof. Șumălan. Am și soiuri vechi cum e Aurora, mari de peste 250 de grame una. Am și ardei omologat Valahia F1 și Daciana F1. Semințele de roșii de obicei le cumpăr, dar de la roșiile stabilitate genetic le adun eu de la cele produse de mine. Le păstez și le utilizez la răsaduri. La castraveți am unul Sirete, de la Agrosel. Semințele de roșii le și cumpăr de la magazinele de profil de pe internet”, a spus Turnea.

Parte din familia Solanacee, apropiată pe linie genetică de cartof și ardei, roşia este una din fructele ale cărei soiuri sunt neașteptat de diverse. Puse în valoare în toate gastronomiile lumii în rețete care mai de care mai surprinzătoare și mai delicioase, roșiile sunt o sursă de vitamine și antioxidanți, licopenul fiind poate cel mai valoros, un veritabil generator de energie și vitalitate.

Organizatorii acestei ediții au fost Liceul Waldorf, Lumi Poujade, Radu-Liviu Șumalan, Lumea Satului și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului.

