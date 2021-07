Festivitatea de absolvire a studenților Facultății de Litere, Istorie și Teologie a UVT, Teologie Ortodoxă

Cu binecuvântarea ÎPSS Ioan Selejan, mitropolitul Banatului, s-a desfășurat festivitatea de absolvire a studenților Facultății de Litere, Istorie și Teologie, specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, în 8 iulie, promoția 2017-2021, licență, respective promoția 2019-2021 master, din cadrul Universității de Vest din Timișoara.

Evenimentul a debutat cu săvârșirea Sfintei Liturghii, oficiată în paraclisul mitropolitan din strada C. D. Loga de către părinţii profesori, răspunsurile la strană venind din partea absolvenților acestor promoții. ÎPSS Ion i-a invitat apoi pe cei prezenți la sediul Centrului eparhial, unde a luat cunoștință de planurile de viitor ale fiecăruia dintre absolvenţi, oferindu-le un mănunchi de îndrumări duhovniceşti şi dăruindu-le arhiereasca binecuvântare.

În continuare, absolvenţii ciclului de licenţă au fost primiţi de mitropolitul Ioan, la reşedinţa mitropolitană.

La sediul nou al Facultăţii de Teologie din Timişoara a avut loc cursul festiv propriu-zis, la care au luat parte cadrele didactice, absolvenţii şi alţi invitaţi. De faţă au fost doamna prodecan conf. univ. dr. Valy Ceia, părintele consilier dr. Nichifor Tănase de la Centrul eparhial şi părintele conf. univ. dr. Constantin Jinga, şeful Colectivului de Teologie ortodoxă din cadrul Facultăţii. Pe lângă cei menţionaţi, au luat cuvântul şi reprezentanţii studenţilor.

În cuvântul de deschidere, părintele Cosmin Panțuru, tutorele de an, a precizat că această clădire e rodul strădaniilor ÎPSS Ioan, a autorității bisericești, dar și a conducerii Universității de Vest din Timișoara și a adus mulțumiri tuturor acestor ostenitori. Cu toate acestea, a subliniat cu nostalgie faptul că edificiul pregătit a găzdui cursuri și seminarii față-către-față, până în prezent a găzduit doar acest frumos eveniment, din cauza măsurilor sanitare luate de către autoritățile de stat. Avem totuşi încredinţarea că de acest spaţiu şi de toate facilităţile şi dotările pe care le pune la dispoziţie, se vor bucura generațiile următoare de studenţi de profesori, rămânând peste timp o emblemă a învățământului teologic timișorean.

În discursul ce a urmat, pr. lect. dr. Cosmin Panţuru a prezentat aspectele cu care Biserica a fost și este încercată în ultimul timp, datorită cadrului permisiv legislativ și artificiilor juridice pe care unele persoane sau organizații încearcă să le aducă, argumentând în susținerea cauzelor lor, invocând drept criterii libertatea de gândire și libertatea religioasă, discriminarea, dar și drepturile omului – în general.

Făcând o analogie, a încheiat cu următoare gânduri: „Și pentru că am avut bucuria de a fi tutorele acestei promoții, trebuie să amintesc – ca odinioară asemeni unui curs de Drept civil, dar și bisericesc- că tutela creează un fel de rudenie, o legătură juridică, între tutore și persoana aflată sub tutela sa, dar o legătură care încetează la împlinirea majoratului persoanei aflate sub această protecție. În cazul nostru însă, chiar dacă vorbim de un majorat universitar între tutore și absolvenții de azi, aș vrea să cred că acesta nu încetează odată cu susținerea examenului de licență, depunerea jurământului tradițional și ridicarea diplomei de studii, ci continuă și pe mai departe, după toate aceste formalități”.

Din partea conducerii Universității a fost prezentă doamna profesoară Valy Ceia, prodecanul facultății, care, în alocuțiunea transmisă, s-a adresat absolvenților folosindu-se de versurile poetului Nichita Stănescu și de gândirea profundă a Sfântului Grigorie de Nyssa și a Sfântului Dionisie Areopagitul, care, pentru a ilustra suișul duhovnicesc, l-a asemănat pe acesta cu adâncimea unei fântâni ce coincide în fapt cu înălțimea ei. În mod analogic, pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu, trebuie prima dată să ai parte de coborâre, adică de smerenie, pentru ca apoi să ai posibilitatea de a te înălța spre Creator.

Mesajul Chiriarhului locului a fost transmis de către părintele Nichifor Tănase, consilier eparhial.

Părintele profesor Constantin Jinga, moderatorul întregul eveniment, a dat cuvântul celor doi șefi de promoție, Alexandru Munteanu și Sorin Budai, care Mai apoi, studenții au mulțumit tuturor profesorilor pentru purtarea de grijă din timpul studeniței şi au predat reprezentantului anului III, Cristian Radu, cheia facultății.

