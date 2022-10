Fetiță aruncată câțiva metri pe asfalt după ce a fost lovită de o mașină, pe o stradă din Dumbrăvița – video

O cameră de supraveghere a surprins momentul teribil în care șoferiță spulberă cu mașina o fetiță pe strada Arinului din localitatea Dumbrăvița, lângă Timișoara. Din fericire, copila de 12 ani, care traversase prin loc nepermis, a suferit răni ușoare, care nu îi pun viața în pericol.

Accidentul s-a produs joi seară, pe o stradă din Dumbrăvița, județul Timiș.

Conform polițiștilor, o fetiță în vârstă de 12 ani a țâșnit în fața unei mașini, fiind lovită în plin și aruncată câțiva metri pe asfalt. Momentul impactului a fost surprins de o cameră de supraveghere.

“O femeie, în vârstă de 36 de ani, a condus un autoturism pe strada Arinului dinspre strada Dorului către strada Tărnava din Dumbrăvița, iar la un moment dat a surprins și accidentat o fețită, în vârstă de 12 ani, care a traversat strada prin loc nepermis. În urma impactului, fetița a fost rănită și transportată la spital. Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, au transmis reprezentanții IPJ Timiș.

Din fericire, deși impactul a fost puternic, copila a suferit răni ușoare, care nu îi pun viața în pericol.

Consilierul local Alina Sperlea spune că pe strada unde a avut loc acest accident a fost instalat un calmator de viteză, dar acesta a fost demontat de Primăria Dumbrăvița.

”Datorita faptului ca, in anul 2020 in preajma lunii august, au fost trase semnale de alarma pe dunos de catre cetateni, cum ca unii conducatori auto, circula pe unele artere din Dumbravita, cu viteza foarte mare si le omoara animalele de casa, pisici, caini care ies la plimbare si exista pericolul de a fi loviti si copiii care se joaca pe strada, acestia doreau limitatoare de viteza / calmatoare sa le fie montate in fata caselor, la o distanta regulamentara intre ele. Am luat pers initiativa si am, montat mai multe calmatoare, printre ele, enumerandu-se si cel care a fost demontat de primarul Horia Bugarin, unde a avut loc acest accident! La acea vreme am fost batjocorita pe dunos, de catre ,,vitezomanii” pusi de Cosmin Dan (conturile dansului false de fb). Acum pe surse, acesti usr-isti nu vor sa le mai monteze, deoarece au ajuns sa-mi dea dreptate si acest lucru pt ei, este ceva de neconceput! Anul trecut, dupa ce au scos un alt calmator montat de mine, a doua zi a fost lovita mortal o tanara Dumbraviteanca Denisa Gog in varsta de 22 de ani! Cautati pe google si o sa va lamuriti. Domnule primar Horia Bugarin, cati mai trebuie sa moara pt ambitiile dvs personale si incompetenta dvs???”, spune consilierul local Alina Sperlea.

