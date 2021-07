Fiica de 19 ani a celui mai puternic dezvoltator imobiliar din Giroc, cercetată pentru tentativa de omor. Au început audierile

Parchetul de pe langa Tribunalul Timis a demarat ancheta in dosarul 433/P/2021, in care Andrada Pascu, 19 ani, fiica dezvoltatorului imobiliar Puiu Pascu Minda, din comuna Giroc, este cercetata pentru tentativa de omor, iar agentul de politie Stefan Rosca, de la Serviciul Permise si Inmatriculari Timisoara, pentru abuz in serviciu.

In plangerea depusa la parchet de Violeta Voicu, 56 de ani, din Timisoara, se cere tragerea la raspundere penala a Andradei Pascu, care se afla la volanul masinii care a accidentat-o pe o trecere de pietoni, in 11.01.2021, dar si a politistului examinator care i-ar fi “dat” permisul de conducere tinerei soferite, chiar daca aceasta inca nu era familiarizata cu conducerea autovehiculului pe drumurile publice.

“Faptuitoarea, desi a observat ca ma aflam pe zebra, pe culoarea verde a semaforului, in loc sa opreasca sa imi dea prioritate, dimpotriva, a accelerat, considerand fara temei ca v-a trece prin fata mea, fara sa ma acroseze, invocand faptul ca se grabea la o intalnire si se afla in intarziere”, se relateaza in plangerea penala. Victima s-a constituit parte civila cu suma de 100.000 de euro, echivalent in lei, solicitand introducerea in cauza si a societatii de asigurare, ca parte responsabila civilmente.

Pornind de la aceasta parte a plangerii penale, politistul judiciarist a intrebat-o pe Andrada Pascu, la audieri, in urma cu doua zile, cum explica producerea accidentului. Initial, tanara din Giroc a declarat ca nu a vazut-o pe victima, pentru ca, mai apoi, sa spuna ca victima se deplasa intr-o pozitie aplecata, motiv pentru care i-a iesit din campul vizual.

La randul sau, agentul de politie Stefan Rosca, arestat preventiv in dosarul spagilor de la Serviciul Permise si Inmatriculari Timisoara, a declarat ca Andrada Pascu a “luat” orasul dintr-a doua incercare si ca el, in calitate de politist examinator, a fost convins de abilitatile de sofer si cunostintele de legislatie rutiera demonstrate de candidata.

Ancheta in acest dosar este supravegheta de procurorul Patricia Carmen Calai, de la Parchetul de pe langa Tribunalul Timis, care se afla intr-o relatie de concubinaj cu unul dintre cei mai importanti dezvoltatori imobiliari din Dumbravita, un fel de omolog al milionarului Puiu Pascu Minda din Giroc. Tocmai de aceea, administrarea probelor in acest dosar este urmarita cu maxima atentie de partile interesate, dar si de catre avocati si conducatorii parchetelor din Timisoara.

