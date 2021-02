Fiica unui milionar din Giroc a lovit o femeie pe o trecere de pietoni din Timișoara. Victima a depus o plângere penală pentru tentativă de omor și cere despăgubiri de 100.000 de euro

Pe rolul Parchetul de pe langa Judecatoria Timisoara a fost depusa, astazi, o plangere penala impotriva fiicei milionarului Puiu Pascu Minda, din comuna Giroc, care este acuzata de tentativa de omor, iar in subsidiar, de loviri sau alte violente.

Andrada Pascu, care abia a implinit 18 ani, a provocat un accident rutier pe o trecere de pietoni din Timisoara, in 11.01.2021, in urma caruia victima, Violeta Voicu, 56 de ani, din Timisoara, a suferit rani pe brate, coapse si gambe, pentru a caror vindecare, potrivit cercetificatului medico-legal, sunt necesare cel putin 25 de zile de ingrijiri medicale.

In conditiile in care accidentul s-a produs pe culoarea verde a semaforului, victima solicita procurorilor tragerea la raspundere penala si a lucratorului de politie care a girat trecerea Andradei Pascu de examenul pentru obtinerea permisului de conducator auto, care este acuzat de abuz in serviciu.

“Faptuitoarea, desi a observat ca ma aflam pe zebra, pe culoarea verde a semaforului, in loc sa opreasca sa imi dea prioritate, dimpotriva, a accelerat, considerand fara temei ca v-a trece prin fata mea, fara sa ma acroseze, invocand faptul ca se grabea la o intalnire si se afla in intarziere”, se mentioneaza in plangerea penala, cu precizarea ca, desi a obtinut permisul de conducere nu cu mult timp in urma, aceasta conducea o masina puternica, cu viteza, in zona unei treceri de pietoni.

Plangerea penala se indreapta si impotriva politistului examinator de la Serviciul Regim Permise si Inmatriculari din cadrul Prefecturii Timis, care a decis ca Andrada Pascu este pregatita pentru obtinerea permisului auto.

“Apreciez ca permisul de conducere categoria B detinut de faptuitoare este obtinut in mod fraudulos, intrucat acordarea unui permis de conducere unei persoane, care, la o luna de la trecerea examenului practic, comite fapte grave ce denota necunoasterea celor mai elementare norme de circulatie rutiera – faptul ca pe zebra, mai ales pe culoarea verde, conducatorul auto trebuie sa acorde prioritate de trecere si nicidecum sa se bazeze pe hazard, ca nu-l va acrosa pe pieton – constituie un abuz in serviciu al lucratorului de politie care a girat trecerea de catre faptuitoare a examenului de conducator auto”, se mai mentioneaza in plangerea depusa la parchet.

Victima s-a constituit parte civila cu suma de 100.000 de euro, echivalent in lei, solicitand introducerea in cauza si a societatii de asigurare, ca parte responsabila civilmente.

Sursa: impactpress.ro

Comentarii

comentarii