Filialele PSD și PNL au oficializat parteneriatul de colaborare pentru Consiliul Județean Timiș

Marți, la Timișoara, a avut loc semnarea protocolului de colaborare administrativă între PSD Timiș și PNL Timiș, pentru Consiliul Județean Timiș.

Semnatari sunt Alfred Simonis și Vasile Blaga. Protocolul acoperă perioada mandatului 2024-2028 și stabilește cadrul de cooperare între PSD Timiș și PNL Timiș, la nivelul CJT.

Acest protocol are stabilite câteva puncte clare. Primul prevede constituirea unei structuri administrative funcționale în cadrul Consiliului Județean Timiș, ”capabilă să elaboreze, să implementeze și să monitorizeze proiecte de mare anvergură în domenii precum infrastructura publică, educația, sănătatea, cultura, asistența socială, ordinea publică, turismul, tineretul, protecția mediului și sportul”.

De asemenea, stabilește asigurarea unei bune coordonări între cele două partide în cadrul Consiliului Județean, în scopul adoptării unor decizii eficiente și transparente.

Promovarea unei guvernări responsabile și transparente în interesul cetățenilor județului Timiș.

Se mai stabilește că, ”colaborarea administrativă convenită prin acest protocol va include constituirea majorității la nivelul Consiliului Județean Timiș, desemnarea celor doi vicepreședinți ai Consiliului Județean Timiș, câte unul din partea partidelor semnatare (Alin Popoviciu – PNL, Alexandru Iovescu – PSD) și desemnarea președinților, vicepreședinților și secretarilor comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Timiș. De asemenea, protocolul include și acordul asupra realizării consultărilor anticipate între grupurile de consilieri ale celor două partide politice semnatare, pentru proiectele de hotărâri de consiliu județean pe care urmează să le propună, dar și cu privire la alte decizii legate de funcționalitatea instituției județene.

„Am stabilit încă din campania electorală această arhitectură a conducerii Consiliului Județean Timiș, iar astăzi am oficializat-o prin acest protocol pentru că suntem oameni de cuvânt. Fiecare partid a desemnat un reprezentant pentru cele două funcții de vicepreședinți. Însă nu totul este despre funcțiile de conducere, așa că am stabilit și câteva criterii de care trebuie să ținem cont pentru a avea un act administrativ performant, am stabilit o serie de obiective pe care le vom respecta. Îmi doresc o bună colaborarea nu doar cu partenerii de la PNL, ci și cu aleșii județeni din opoziție pentru că este nevoie de efortul fiecăruia pentru a realiza ceea ce ne-am propus: să finalizăm proiectele demarate, dar mai ales să atragem alte mari investiții în județul Timiș” – Alfred Simonis, președintele Partidului Social Democrat Timiș.

