Filme, „explorări prin spațiu” și teatru de păpuși – surprizele din acest weekend la Iulius Town

Iulius Gardens devine, în fiecare weekend, locul de întâlnire al cinefililor, iar sfârșitul acesta de săptămână este dedicat comediilor. Ai de ales între „The House”, „Get Hard” și „Life of the Party” sau cel mai bine ar fi să le vizionezi pe toate pentru o porție sănătoasă de râs. Dacă vrei o evadare nu doar din cotidian, ci și de pe Terra, nu rata Planetariul din zona foodcourt. Iar dacă tot ești pus pe explorat, descoperă și reducerile de până la 70% din Iulius Mall și achiziționează tot ce ai nevoie pentru o vacanță de vis. Cei mici vor face cunoștință cu „Peștișorul de aur” sau își pot picta propriul peștișor.

Încă o vară plină de aventuri, apusuri și zâmbete ne așteaptă să ne încărcăm cu multă energie și să strângem povești, iar Iulius Town este locul ideal pentru a-ți crea amintiri dragi. Vineri, 22 iulie, pe marele ecran din Iulius Gardens va rula comedia The House, care spune povestea unor părinți aflați în dificultăți financiare, ce își deschid un cazino ilegal în subsolul casei lor, pentru a face rost de bani. Cum se termină totul, vei afla la Flight Cinema in my Town. Se va râde mult și sâmbătă, 23 iulie, când va fi proiectată pelicula Get Hard, în care un multimilionar arestat și condamnat la 10 ani de închisoare pentru fraudă trebuie să-și lase în ordine afacerile, în doar 30 de zile, și să se pregătească pentru viața de după gratii. Pentru acest lucru trece prin tot felul de probe şi surprize și vom afla împreună dacă va reuși să facă față situației. Și, ca să încheiem săptămâna cu zâmbetul pe buze, duminică, 24 iulie, vizionăm Life of the Party, un film al cărui personaj principal – Deanna, o femeie înșelată de soț – îmbrățișează libertatea, distracția și frățiile în proprii ei termeni, găsindu-și sinele adevărat într-o perioadă a vieții la care nimeni nu s-ar fi așteptat vreodată. În fiecare seară, proiecțiile încep de la ora 19.30, dar noi te invităm de la 19.00 la un Warm-Up, iar după film îți propunem, de la 21.30, un After Party.

Pe 24 iulie, la solicitarea fanilor „manga” de a viziona animații japoneze, la Cinema City Iulius Mall, vor rula două filme la un preț special pentru tine și gașca ta de prieteni.

Până la finalul lunii iulie, poți „evada” de pe Terra și poți cutreiera spațiul cosmic la Planetariul gonflabil amenajat în zona food court. Principala proiecție este spectacolul 360 de grade „De pe Terra în Univers”, ce reprezintă o călătorie uimitoare prin Universul Observabil. Prețul unui bilet este de 25 de lei, iar proiecţiile au loc în fiecare zi, în intervalul orar 11.00 – 21.00.

Și dacă tot ești pus pe explorat, descoperă și reducerile de până la 70% din campania Summer Sale și bucură-te de haine spectaculoase, accesorii deosebite sau cosmetice de voiaj care încap perfect în valiza ta de călătorie, toate la prețuri irezistibile. Nu rata nici Târgul de vară de la etaj, pentru că și acolo te așteaptă multe articole deosebite.

Pentru cei mici, care sunt cu gândul la distracție în apă, dar care au nevoie și de o activitate educativă, sâmbătă, de la ora 16.00, în zona Iulius Expo, la „Atelierele de Creaţie”, 𝗕𝗶𝗮𝗻𝗰𝗮 𝗣𝗼𝘁𝘆𝗲𝘀𝘇 a pregătit un atelier de pictură intitulat „Peștișorul din acvariu”. Sesiunea se încheie la ora 19.00. Duminică, de la ora 11:00, tot în zona Iulius Expo va fi prezent „Peștișorul de aur”, care le va povesti copiilor despre peripețiile prin care a trecut și le va îndeplini dorințele.

