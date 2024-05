Final de Tech Talks by UPT – “AI for Humanity” și o provocare și mai mare pentru anul 2025

Final de Tech Talks by UPT – “AI for Humanity” și o...

Tech Talks by UPT, conferința de tehnologie organizată de Universitatea Politehnica Timișoara, care crește de la an la an, a devenit un eveniment emblematic pentru instituția de învățământ superior, consfințind poziția acesteia în avangarda științei și tehnologiei, nu doar pe plan local sau regional, ci național și internațional. Cele 500 de bilete gratuite puse la dispoziție s-au epuizat încă din prima zi, ar lunga listă de așteptare dovedește interesul timișorenilor pentru tehnologie, mai ales că și tema aleasă pentru acest an a fost una provocatoare – “AI for Humanity”.

Nouă speakeri de talie mondială, experți de top din industria AI, lideri de opinie și pionieri în domeniu au urcat vineri, 17 mai 2024, pe scena cinematografului Timiș pentru a prezenta perspectivele proprii și a explora impactul inteligenței artificiale asupra societății și modul în care tehnologia poate fi folosită pentru a îmbunătăți viețile oamenilor, cap de afiș fiind celebrul Garry Kasparov care, după retragerea din șah, a devenit pasionat de inteligența artificială și de impactul acesteia asupra umanității.

În deschiderea conferinței, rectorul Universității Politehnica Timișoara, conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, a subliniat impactul puternic pe care noile tehnologii îl aduc în viața noastră de zi cu zi, amintind și rolul pe care cele 100 de generații de absolvenți ai UPT, unele reprezentate chiar la actuala ediție Tech Talks by UPT, l-au avut și în au în continuare în dezvoltarea tehnologică, în cercetare și în învățământul superior, în țară și în străinătate. De asemenea, rectorul UPT a menționat importanța pe care trebuie să o acordăm comunicării progresului, cunoașterii și tehnologiei.

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a mulțumit UPT pentru organizarea conferințelor de acest gen, precizând că progresul tehnologic este util pentru comunitate doar dacă reușim să ne păstrăm trăsăturile specifice umanității, cum sunt empatia, creativitatea și gândirea critică.

Tot în deschidere, președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, i-a invitat pe participanți să-și imagineze cum s-ar fi desfășurat conferința online, să reflecteze la modul în care mediul online ne-a modificat stilul de viață, subliniind că, prin Tech Talks by UPT, Timișoara dă tonul în domeniul tehnologiei, dar și al comunicării acesteia.

Au urmat prezentările propriu zise ale speakerilor invitați, moderate de Cătălin Ștefănescu, care au umplut toată ziua:

Andras Ferenczi – AI în domeniul bancar: de la modele tradiționale la modele generative și calculul cuantic

Andras Ferenczi, absolvent al Universității Politehnica Timișoara, este un nume bine-cunoscut în industria FinTech, unde activitatea sa inovatoare în domeniul inteligenței artificiale și al tehnologiei blockchain stabilește noi standarde. Cu o carieră impresionantă, de peste 25 de ani, Ferenczi a fost constant implicat în sectorul FinTech, pe care l-a și influențat semnificativ. O mare parte a parcursului său profesional se leagă de American Express, unde se află și în prezent. Aici, timp de peste 17 ani, a condus proiecte și inițiative în automatizarea inteligentă, transformând serviciile financiare și îmbunătățind experiențele clienților. Leadership-ul său în dezvoltarea soluțiilor blockchain subliniază rolul său esențial în pionieratul tehnologiilor care protejează tranzacțiile, eficientizează procesele și promovează încrederea în finanțele digitale. Prezentarea a evidențiat diverse aplicații ale AI în finanțe, inclusiv investiții și tranzacționare, servicii pentru clienți, managementul riscurilor, conformitatea cu reglementările și eficiența operațională.

Cornel Amariei – Ochelari AI pentru nevăzători

Prin proiectul dotLumen, Cornel Amariei dezvoltă ochelari revoluționari pentru mobilitatea nevăzătorilor, o alternativă tehnologică inovatoare și un progres major în crearea unui mediu mai accesibile pentru cei cu deficiențe de vedere. În cadrul conferinței, a prezentat cea mai avansată tehnologie de asistență din lume și povestea din spatele creării acesteia în România. Proiectul său de dezvoltare a tehnologiilor de amplificare a capacităților umane, care promovează incluziunea și autonomia persoanelor cu dizabilități, beneficiază de un grant de la Consiliul European pentru Inovare, în valoare de peste 9 milioane de euro. Aceste realizări i-au adus recunoașteri prestigioase, inclusiv prima nominalizare a unui român în Forbes Europa „30 sub 30”, Global Business Hall of Fame și JCI’s Ten Outstanding Young Persons of the World. Aceste distincții, care premiază contribuțiile sale semnificative în tehnologie și societate, au fost anterior acordate unor personalități globale, precum Elvis Presley și John F. Kennedy.

Corina Apachițe – Cum transformă AI industria auto?

Doctor în informatică, cu specializare în verificarea sistemelor hibride, ceea ce oferă și un fundament academic solid al activității sale în IA, Corina Apachițe conduce programul pentru Inteligență artificială și date în cadrul Software și tehnologii centrale, parte din Continental Automotive Technologies. În această funcție, este responsabilă pentru strategia tehnică și implementarea operațională, colaborând îndeaproape cu domeniile de afaceri și funcțiile centrale. Echipa sa contribuie semnificativ la viziunea companiei privind o „mobilitate bazată pe IA” și un „angajat asistat de IA”, făcând pași semnificativi către integrarea IA în sectorul mobilității. Având în vedere resursele limitate și cererea în creștere pentru soluții de mobilitate, singura șansă de a le oferi este dezvoltarea și implementarea tehnologiilor inovatoare, AI promițând să fie un factor de bază al soluțiilor viitoare de mobilitate sigure, durabile, confortabile și convenabile.

George Roth – Trecerea de la Revoluția Industrială la Revoluția Inteligenței

George Roth, în prezent AI and Document Understanding Evangelist at UiPath, aduce un impact profund în lumea inteligenței artificiale și automatizării. Originar din Cluj-Napoca și stabilit acum în Silicon Valley (Los Gatos, California, SUA), Roth îmbină un spirit antreprenorial unic cu experiența și cunoașterea tehnologică. În mai 2018, UiPath a recunoscut valoarea platformei sale de procesare inteligentă a documentelor și a achiziționat-o, iar Roth a pus bazele platformei de înțelegere a documentelor la UiPath. Prezentarea a abordat conceptul de „AI invizibil”, evidențiind tendințele actuale și previziunile viitoare în revoluția AI, încercând să răspundă la o serie de întrebări: Va înlocui AI factorul uman? Cum putem preveni utilizarea rău intenționată a AI? Poate „IA constituțională” să asigure autoreglementarea? Este necesară o reformă educațională pentru a ține pasul cu progresele AI? Vor înăbuși reglementările guvernamentale inovația AI? Ar trebui giganții tehnologiei să aibă reprezentare la ONU? Cum putem combate monopolul gigantului tehnologic asupra modelelor fundamentale?

Andreas Ekström – Inteligența organică

Andreas Ekström, jurnalist, autor și speaker din Suedia, a împărtășit perspective inedite despre lumea online, media și egalitatea digitală la Tech Talks 2024 by UPT. Autor a nouă cărți, Ekström este un nume bine-cunoscut în Suedia, participând activ în dezbaterile publice pe teme ale intersecției între tehnologie și societate. În lucrarea sa emblematică, „The Google Code”, Ekström explorează impactul colosal al gigantului digital asupra societății. Prezentarea sa „Seven Ways to Own the World” a câștigat apreciere la nivel mondial, iar cel mai recent discurs al său, „Organic Intelligence “, explorează bătăliile revoluției digitale și este un apel pentru democrație digitală în era inteligenței artificiale. Prezentarea s-a concentrat pe lumea online, mass-media și egalitatea digitală fiind, în același timp, o expunere a bătăliilor revoluției digitale și un apel către lume pentru democrația digitală în era inteligenței artificiale.

Sonya Barlow – Este Inteligența Artificială etică?

Sonya Barlow, fondatoarea LMF Network, a explorat, la Tech Talks by UPT 2024, implicațiile etice ale inteligenței artificiale (AI). AI imită gândirea umană și luarea deciziilor învățând din mediul său. Barlow și-a exprimat îngrijorarea cu privire la impactul AI, punând la îndoială etica, potențialele părtiniri, transparența și implicațiile pentru înlocuirea locurilor de muncă și drepturile personale. Ea subliniază adoptarea rapidă și needucată a IA și dilema etică a sistemelor AI autonome, inclusiv utilizarea lor în armament. Un studiu de caz privind interdicția TikTok din SUA subliniază importanța proprietății datelor și a transparenței algoritmului. Barlow a prezentat pașii care ar face AI benefică, cum ar fi îmbunătățirea diversității, incluziunii, reglementărilor, educației și finanțării, asigurându-se că AI funcționează pozitiv pentru umanitate.

Mihai Drăghici – Oameni inteligenți cu instrumente inteligente

Mihai Drăghici este antreprenor IT și vizionar, cu peste două decenii de experiență în transformarea ideilor inovatoare în produse scalabile pe piețe globale diverse, incluzând România, Bulgaria, Olanda, Emiratele Arabe Unite, SUA, Canada, Africa de Sud, Mexic și India. Expertiza sa în FinTech a remodelat fundamental peisajul plăților digitale, accentuând securitatea îmbunătățită și eficiența operațională. Fondator și CEO al PayByFace, Drăghici este unul dintre pionierii dezvoltării soluțiilor de plată biometrică, o alternativă rapidă și sigură a metodelor tradiționale de plată. Tehnologia inovatoare pe care o dezvoltă permite tranzacții fără efort prin recunoaștere facială, eliminând necesitatea instrumentelor de plată fizice și reducând semnificativ riscul de expunere a datelor sensibile. PayByFace s-a extins considerabil, integrând sisteme de plată cu recunoaștere facială care se potrivesc perfect cu sistemele POS existente la nivel global. Această tehnologie avansată îmbunătățește experiența de cumpărături prin oferirea unui nivel ridicat de securitate și comoditate pentru utilizatori, schimbând fundamental modul în care sunt efectuate tranzacțiile în retail. La Tech Talks a subliniat că a gândi că într-o zi „AI va face treaba pentru noi” nu mai este doar un vis și se întâmplă deja în societatea noastră de zi cu zi. Pur și simplu nu putem omite și deconecta cerința fundamentală obligatorie conform căreia propriul nostru creier trebuie să rămână conectat la aceste instrumente AI uimitoare pe care le-am construit deja, astfel încât rezultatele pe care le generează să fie universal acceptate ca adevăruri care în cele din urmă vor ajuta la progresul umanității.

Elias BAREINBOIM – Inteligența artificială cauzală

Profesorul Elias Bareinboim de la Columbia University este o personalitate marcantă în revoluția inteligenței artificiale, cercetările sale inovatoare redefinind viitorul luării deciziilor. Lucrările sale de pionierat în domeniu, în special în inferența cauzală, oferă perspective profunde asupra modului în care IA poate influența și îmbunătăți procesele decizionale umane. Contribuțiile profesorului Bareinboim la cercetare în domeniului IA nu sunt doar academice, ci au implicații practice ample în diverse sectoare, de la sănătate la finanțe, unde luarea deciziilor strategice este esențială. Eforturile sale de a înțelege și aplica inferența cauzală în IA permit sistemelor să prezică rezultate și să facă alegeri informate, revoluționând industriile prin furnizarea unor instrumente pentru o mai bună luare a deciziilor. La Tech Talks a susținut, online, un dialog despre cele mai recente progrese în inferența cauzală și inteligența artificială.

Garry KASPAROV – Facem lumea noastră mai umană cu inteligența mașinilor

După dialogul cu publicul timișorean, susținut cu o seară înainte la Teatrul Național Timișoara, Garry Kasparov e de părere că Inteligența Artificială devine din ce în ce mai puternică și omniprezentă în fiecare zi și nimeni nu știe mai bine decât el cum ne poate provoca în moduri surprinzătoare. Cheia, spune Kasparov, este să ne amintim că AI este un instrument, nu un agent al utopiei sau al distopiei. Folosit bine, mărește abilitățile umane, devenind un telescop al minții. Atâta timp cât menținem responsabilitatea umană și bunul simț, AI ne va ajuta să fim gânditori mai buni și mai creativi. Acest lucru ne oferă mai mult timp să ne concentrăm asupra a ceea ce contează cu adevărat – folosirea tehnologiei pentru a ne îndeplini cele mai mărețe vise umane.

După o zi întreagă de discuții la cel mai înalt nivel și cu cei mai potriviți speakeri, se desprind și câteva concluzii: nu trebuie să concurăm cu mașinile, ci să lucrăm împreună; nu trebuie să ne temem de tehnologie; Inteligența Artificială devine tot mai mult parte din viața noastră de zi cu zi; nu mașinile ne decid viitorul, oamenii îl decid; educația trebuie adusă la nivelul vremurilor pe care le trăim.

În încheiere a fost lansată și tematica Tech Talks by UPT 2025, la fel de provocatoare: Supremația Quantum.

Comentarii

comentarii