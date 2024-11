Finisajul expoziției Out of the box va avea loc la Penitenciarul Timișoara

Finisajul expoziției Out of the box va avea loc într-un loc cu totul special! Lucrările de artă părăsesc spațiul expozițional inițial, pentru un eveniment care se va desfășura în incinta Penitenciarului Timișoara, unde publicul este invitat sâmbătă, 30 noiembrie, de la ora 16:00.

Penitenciarul Timișoara își deschide porțile publicului larg, oferind o oportunitate rară de a participa la acest eveniment deosebit, alături de toți cei 32 de artiști ai proiectului, care vor fi prezenți, pregătiți să împărtășească poveștile din spatele creațiilor lor. Într-o atmosferă emoționantă și inspirațională, în care arta devine punte între două lumi, se oferă șansa de a descoperi cum creativitatea și arta pot schimba vieți și pot aduce împreună oameni din medii diferite.

32 de deținuți – 32 de personalități diferite – 32 de prieteni. Un artist: Regina Damian. Out of the box. De la Penitenciarul Timișoara, la Comenduirea Garnizoanei, în Piața Libertății și acum, înapoi la Penitenciar.

Timișorenii au cunoscut luna aceasta o serie de artiști surprinzători. Deținuți condamnați au „ieșit din cutie” și au creat instalații artistice de dimensiuni diferite, prin care și-au exprimat trăirile și emoțiile. Ei au devenit (temporar) artiști vizuali în cadrul unui program cultural unic, OUT OF THE BOX (realizat în parteneriat cu Administrația Națională a Penitenciarelor și cu sprijinul Direcției Județene pentru Cultură Timiș, fiind finanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte Timișoara, din Fondul pentru Nevoi Culturale de Urgență), imaginat și coordonat de artista vizuală Regina Damian. Sub îndrumarea ei, întreg demersul a fost menit să aducă în discuție teme precum toleranța, dreptul la a doua șansă și prevenirea faptelor antisociale.

Out of the box și-a propus să răspundă unei nevoi culturale esențiale din comunitate, vizând o categorie socială deseori ignorată: deținuții din Penitenciarul Timișoara. Astfel, proiectul a oferit unui grup de 32 de deținuți, cu vârste între 20 și 60 de ani, șansa de a-și exprima gândurile și emoțiile prin intermediul artei, stimulând progresul lor personal și pregătindu-i pentru reintegrarea socială. „Prin acest proiect dorim să influențăm pozitiv viețile deținuților, promovând incluziunea socială și coeziunea comunității timișorene și arătând cum arta și cultura pot schimba destine. Prin expoziția deschisă publicului, prin publicarea unui catalog cu lucrările expoziției, prin aportul voluntarilor implicați și prin tururile ghidate, acest proiect a avut un impact educativ profund, contribuind la prevenirea infracționalității în rândul tinerilor, prin stimularea empatiei și conștientizării”, afirmă Regina Damian, coordonatoarea proiectului.

Out of the Box este un proiect finanțat de Municipiul Timișoara, prin Centrul de Proiecte Timișoara, din Fondul pentru Nevoi Culturale de Urgență. Proiectul este realizat în parteneriat cu Administrația Națională a Penitenciarelor, Direcția Județeană de Cultură Timiș și Asociația Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii.

Comentarii

comentarii