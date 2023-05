Finlandezii au început lucrările la fabrica de 650 milioane euro din vestul țării

Nokian Tyres a inaugurat joi oficial lucrările la fabrica de producție de anvelope din Oradea, o investiție de 650 de milioane de euro. Finlandezii au promis că va fi prima fabrică fără emisii de carbon CO2 din lume şi va oferi pieței locale 500 de locuri de muncă. La eveniment a participat şi premierul Nicolae Ciucă. Producția va începe la finalul lui 2024, iar 90% din anvelope vor merge la export.

Joi au început oficial lucrările la fabrica Nokian Tyres de 650 milioane euro din Oradea: prima uzină din lume care produce anvelopele şi are zero emisii CO2. Fabrica este ridicată la marginea oraşului Oradea, pe un teren de 50 de hectare, unde funcţiona o centrală electrică. Finlandezii promit 500 de locuri de muncă şi salarii duble față de media din zonă.

Ţara noastră are nevoie de proiecte de anvergură care să aibă o contribuţie substanţială la dezvoltarea economiei, a transmis Ciucă, prezent la deschiderea şantierului. “Este o investiţie de peste 600 de milioane (de euro, n.r.), dar din această investiţie, ajutorul de stat este unul consistent, de aproximativ 100 de milioane (de euro, n.r.). Ca atare, este, din punctul meu de vedere, un model de a înţelege modul în care ne putem sprijini reciproc pe proiecte de anvergură. Avem nevoie de proiecte de anvergură care să aibă o contribuţie substanţială la dezvoltarea economiei noastre”, a spus premierul Nicolae Ciucă, citat de Agerpres.

Şeful Guvernului a subliniat că România avea nevoie de această investiţie, în contextul în care este şi producător de autovehicule. “România avea nevoie de această investiţie. România avea nevoie să producă mai multe anvelope, ţinând cont că în România anul trecut s-au produs peste 500.000 de unităţi, mă refer la autovehicule, prin cele două companii care, de asemenea, produc autoturisme în România. Practic, ţara noastră s-a clasat la sfârşitul anului trecut pe locul şase în Europa în rândul producătorilor de autovehicule. Discutăm, practic, de o complementaritate între un sector cheie al economiei româneşti, producţia de autovehicule şi industria de automotive”, a afirmat Nicolae Ciucă.

El a adăugat că investiţia de la Oradea poate crea oportunităţi de dezvoltare a altor activităţi conexe producţiei de anvelope. “Am înţeles că în 2024 vom avea primele anvelope produse la Oradea. Practic, pentru Oradea va însemna un loc important pe harta producţiei de automotive în Europa şi în lume, va însemna mai multe locuri de muncă, va însemna mai mulţi bani la bugetul local şi va însemna mai mulţi bani la bugetul de stat. Din punctul meu de vedere, este o investiţie, este un demers care va asigura o parte de beneficiu pentru toţi actorii implicaţi în acest proiect (…) Important (este, n.r.) să vedem această investiţie pe termen lung şi oportunităţile prin care putem să dezvoltăm colaborarea şi să vedem cum pe orizontală putem să aliniem şi alte activităţi conexe la nivelul producţiei de anvelope în ţara noastră”, a mai spus şeful Guvernului.

Premierul Nicolae Ciucă a efectuat în Bihor şi o vizită pe şantierul drumului de legătură dintre Autostrada A3 (Biharia) şi Centura Oradea (Sântandrei). Ajutorul de stat acordat acestui investitor a fost acordat, în luna ianuarie a acestui an, sub formă de grant cu o valoare de 99,55 milioane euro, pe o perioadă de 5 ani, între 2023 şi 2028. “Aceste sume de bani vor asigura finanţarea costurilor legate de înfiinţarea fabricii, dar şi pentru a aborda deficitul de finanţare aferent acestei investiţii”, a precizat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, la momentul aprobării ajutorului.

Ca răspuns la invadarea Ucrainei, Nokian Tyres a decis anul trecut să se retragă din Rusia. La scurt timp după ce a anunţat că va pleca din Rusia, Nokian Tyres a precizat că va investi 650 de milioane de euro pentru a construi în România, la Oradea, o nouă fabrică de anvelope pentru autoturisme. Viitoarea fabrică va avea capacitatea de a produce şase milioane de anvelope pe an, iar primele anvelope ar urma să iasă de pe liniile de fabricaţie în a doua jumătate a lui 2024, în timp ce producţia în regim comercial este aşteptată să demareze la începutul lui 2025. Grupul finalndez, care are deja fabrici în Finlanda şi SUA, a arătat că aceasta va fi prima uzină de anvelope cu emisii zero de CO2.

