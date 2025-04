Firma americană de consultanță Glass Lewis face angajări la Timișoara. Elon Musk a comparat-o cu ISIS într-o izbucnire nervoasă

Grupul american Glass Lewis, unul dintre cei mai importanți furnizori mondiali de soluții de guvernanță corporativă și consultanță pentru investitori instituționali și companii în privința votului la reuniunile anuale, a intrat în România și are în derulare o campanie de angajări, relevă date Profit.ro.

Glass Lewis are mai multe poziții deschise la Timișoara, cele mai multe în IT. Fondată în 2003, compania deservește peste 1.300 de manageri de investiții și fonduri de pensii la nivel global, și realizează în fiecare an cercetări și recomandări de vot pentru mai bine de 30.000 de reuniuni anuale, pe 100 de piețe din întreaga lume. Cu sediul central în San Francisco, Glass Lewis are birouri în Statele Unite, Europa, Asia și Australia. Glass Lewis furnizează servicii independente de cercetare în materie de guvernanță corporativă și vot prin procură, ajutând investitorii și corporațiile să ia decizii informate.

Compania este unul dintre liderii pieței din SUA, alături de grupul Institutional Shareholder Services (ISS).

Anul trecut, într-un context în care încerca să-și întărească gradul de control asupra Tesla, miliardarul Elon Musk, CEO și acționar, a susținut că cele două companii, pe care le-a denumit “ISIS”, includ “activiști care se infiltrează în aceste organizații și au idei ciudate”.

“Știți, am avut multe provocări cu Institutional Shareholder Services, ISS. Eu le spun ISIS și Glass Lewis, o mulțime de activiști care practic se infiltrează în acele organizații și au idei ciudate despre ce ar trebui făcut”, a spus Musk în ianuarie 2024. Ca explicație pentru această comparație, The Wall Street Journal nota atunci că miliardarul este îngrijorat de puterea pe care alți acționari o au asupra Tesla și de sfaturile pe care aceștia le primesc.

Printre obiectivele Glass Lewis se numără accelerarea creșterii activității în Europa, pentru care a anunțat, în martie, preluarea Esgaia, o platformă tehnologică de top, dezvoltată la Stockholm, pentru administrarea investițiilor.

