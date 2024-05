Firul timpului – Expoziție personală a artistei Lelia Brînda

Artista plastică Lelia Brînda a adunat din nou o serie de lucrări pe care le aduce în fața publicului timișorean într-o expoziție intitulată ”Firul timpului”.

Vernisajul expoziției are loc marți, 21 mai, de la ora 18.00, la Galeria Park (str. G. Enescu nr.1).

”Lucrările adunate în această expoziție continuă încercarea mea de a păstra vie legătură sufletească cu înaintașii mei, transpunând întru-un limbaj artistic abstract creații de artă populară și obiecte de familie. În acest demers, am fost inspirată de scene de viată din satul meu natal, mai precis de cultivarea cânepii și transformarea ei, fir cu fir, de către mama și bunica mea în dantele, broderii, cearșafuri și veșminte.

Dacă la nivel material aceasta activitate era o necesitate a vieții de zi cu zi, la nivel spiritual fiecare fir împletit cu dragoste și migală a devenit o legătura indivizibilă între generații. Așa au luat naștere casetele de ceramică impregnate cu simboluri, precum și fusele și ghemele supradimensionate cu imagini – toate fiind o punte peste timp care unește trecutul, prezentul și viitorul.

Cu toate că visam să devin artistă încă din copilărie, am regăsit calea creației abia după 50 de ani. Activând aproape trei decenii în domeniul juridic și economic, am simțit nevoia unei alte perspective asupra vieții – ceva mult mai adânc și viu, dincolo de lumea logicii. Ceva care m-ar ajuta să recuperez sentimentul pierdut de căldura, simplitate și frumusețe al casei în care am crescut, împodobită toată cu tapiseriile și broderiile mamei mele.

Pe măsura ce căutam, amintirile din copilărie au început să capete o nouă viată și să mă inspire – mai întâi în ochii mintii, apoi pe pânză, iar mai târziu în lut. Astăzi, arta este pasiunea mea și totodată ancora mea personală. Ceramica, pictura abstractă și obiectele decorative pe care le creez sunt inspirate din moștenirea familiei mele, aducând în contemporaneitate rădăcinile trecutului”, spune Lelia Brînda.

Lelia Brînda (n. 1960) a absolvit Masterul în sculptură – Materie și concept la Facultatea de Arte și Design a Universității de Vest din Timișoara în 2019. Din 2016, a avut trei expoziții personale la Galeria de Artă Helios și la Muzeul Banatului din Timișoara, participând de asemenea în multiple expoziții de grup la Muzeul Național de Artă, Muzeul Catedralei Mitropolitane (Timișoara), Bienala Albastră (Brașov), precum și în alte orașe. Între 1994-2021, a fost directorul Oficiului Național al Registrului Comerțului Timiș. A mai absolvit Facultatea de Științe Economice a Universității de Vest din Timișoara în 1983 si Facultatea de Drept a Universității Tibiscus în 2013.

